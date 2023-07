Kessié-Juventus, ‘chiusura’ definitiva: la risposta è già arrivata

Kessié-Juventus, la chiusura è definitiva. La risposta da parte dell’ivoriano sul possibile trasferimento è già arrivata

Un colpo in mezzo al campo soprattutto perché in quella zona sono diversi gli esuberi che potrebbero prendere una strada diversa in questa sessione di mercato. Esuberi che la Juventus vuole piazzare presto per poi andare a cercare i sostituti.

E uno di questi è Kessié, centrocampista del Barcellona che in Catalogna è andato a zero dal Milan, che i blaugrana potrebbero anche cedere davanti ad un’offerta di 25milioni di euro che però ancora non è arrivata. Sotto questa cifra al momento non ci sono possibilità di chiusura dell’affare, e Giuntoli – che secondo quanto scritto dal giornalista Moretto che ha svelato questa situazione – che ama comunque il giocatore, ha le mani legate da quelle che sono le uscite che deve piazzare. Infine, e non è una cosa di poco conto e che complica terribilmente anche i piani, c’è pure un’altra situazione da monitorare, quella relativa alla volontà del giocatore.

Kessié-Juventus, ecco la decisione

L’ivoriano infatti al momento non avrebbe intenzione di tornare in Italia, e sentirebbe la necessità di un’altra sfida, magari in Premier League. Ma fino ad oggi non ha pensato ad un ritorno nel Bel Paese.

Un problema per Giuntoli che però non molla e che cercherà soprattutto, in primis, di chiudere tutte quelle operazioni in uscita che servono affinché possa esserci un assalto al centrocampista che con il Barcellona ha giocato poco e che ha trovato il suo momento più alto segnando nel Clasico contro il Real Madrid che ha di fatto consegnato il campionato alla squadra di Xavi. Vedremo ovviamente quello che succederà nelle prossime settimane, con una certezza: la Juve la pista Kessié non vuole mollarla.