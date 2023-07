Lampo Giuntoli: il terzino più pagato della storia alla Juventus

Lampo Giuntoli, ecco che potrebbe arrivare il terzino: che sarebbe quello più pagato nella storia della Juventus. La situazione

Sulle corsie esterne servono interventi, soprattutto perché c’è un’aria di rivoluzione clamorosa, diversa rispetto a quella degli anni passati. Perché se Cuadrado è andato già via, potrebbe seguirlo nonostante il rinnovo annuale del contratto anche Alex Sandro, che sappiamo bene come sia diventato un esubero dentro la Vecchia Signora.

E cosa guarda la Juve? Secondo le informazioni che arrivano dall’Inghilterra, un elemento che potrebbe essere nel mirino dei bianconeri gioca nel Chelsea. Da quelle parti sono tanti gli uomini in uscita, dopo una campagna acquisti clamorosa lo scorso gennaio che non ha portato nessun frutto. E uno di questi è Cucurella, che i Blues vogliono senza ombra di dubbio scaricare.

Lampo Giuntoli, ecco Cucurella

Il giornalista Felix Johston spiega che per l’esterno mancino spagnolo sono stati avviati dei contatti con la Juventus che, testualmente, “ha un interesse di lunga data”. Ma non solo, Cucurella piace in Premier League al Newcastle e pure all’Atletico Madrid in Spagna, quindi è un’operazione tutt’altro che semplice.

Insomma, per il momento sono abboccamenti ma niente di concreto, con la sensazione netta che la Juve lo prenderebbe in prestito, visti i soldi che i londinesi hanno pagato per portarlo a Stamford Bridge. Se Giuntoli per Cucurella dovesse pensare ad un acquisto a titolo definitivo, cosa che appare comunque assai improbabile non perché non abbia la voglia di farlo ma perché le cifre sono astronomiche, potrebbe diventare il terzino più pagato della storia della Juventus.