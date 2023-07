“Vuole tenerlo”: Lukaku-Vlahovic, la telenovela è interminabile

“Vuole tenerlo”, il centravanti serbo ha diverse corteggiatrici in giro per l’Europa: ma la Juve sarebbe ancora indecisa.

La “cotta” che si è presa la Juventus per Romelu Lukaku non è più un mistero. La trattativa che fino ad una settimana fa sarebbe stata bollata solo come puro fantacalcio, ora è improvvisamente diventata reale. E potrebbe anche chiudersi a breve.

I bianconeri hanno puntato l’attaccante belga, finito nel mirino del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli dopo la rottura, clamorosa, tra il centravanti di proprietà del Chelsea e l’Inter, che ormai sembra far parte del suo passato. La Juventus ora ha campo libero e nei prossimi giorni tenterà di perfezionare l’accordo con l’entourage del calciatore, nonché di convincere i Blues, che detengono il suo cartellino. Un’operazione che, tuttavia, la Signora non potrà chiudere fino a quando non cederà Dusan Vlahovic, che è sul mercato da tempo. Il Chelsea, infatti, valuta Lukaku 40 milioni, cifra che la Juventus in questo momento potrebbe tirare fuori solamente se si privasse dell’attaccante serbo, a quanto pare molto richiesto da diversi big club europei. Sono diverse le pretendenti dell’ex Fiorentina, che non ha incantato nella sua prima stagione “piena” a Torino. E non solo per via della pubalgia.

“Vuole tenerlo”, Leonetti in controtendenza

Una possibile destinazione potrebbe essere proprio Londra. Il Chelsea è difatti alla ricerca di una punta con le caratteristiche di Vlahovic: l’incastro con Lukaku sarebbe perfetto.

Stamattina ho fatto un giro di telefonate….La Juve vuole tenere Vlahovic. In caso di eventuale partenza di Dusan a fronte di offerte elevate, la pista Lukaku appare veritiera, a oggi. Fanno pensare e riflettere la differenza anagrafica e di ingaggio tra i due centravanti…. — FRANCO LEONETTI (@LeonettiFrank) July 15, 2023

Ma sulle tracce del nativo di Belgrado c’è anche il Psg di Luis Enrique. In cima alla liste dei parigini ci sarebbe Harry Kane, ma l’inglese vuole il Bayern Monaco e Vlahovic è considerato una validissima alternativa nella capitale inglese. C’è però chi va in controtendenza, tra gli addetti ai lavori, sostenendo che la Juve in realtà voglia tenere Vlahovic. Si tratta del giornalista Franco Leonetti, secondo cui “in caso di eventuale partenza di Dusan a fronte di offerte elevate, la pista Lukaku appare veritiera, a oggi. Fanno pensare e riflettere la differenza anagrafica e di ingaggio tra i due centravanti”.