Calciomercato Juventus: colpo dal Bayern, annuncio Sky

Annuncio dalla Germania: ecco tutti i dettagli riguardo il prossimo acquisto della Juventus. Lo stanno prendendo dal Bayern Monaco.

Per la Juventus, questa fase di calciomercato estiva 2023 è particolarmente elettrizzante. Al netto del possibile approdo in bianconero di Romelu Lukaku, che nell’idea di Allegri andrebbe a sostituire Vlahovic (promesso sposo del Psg), Cristiano Giuntoli è a lavoro anche per chiudere altri in colpi in altre zone del campo che necessitano di rinforzi. Ecco le ultimissime riguardo l’arrivo di un giocatore del Bayern Monaco.

Ci sono delle novità riguardo il futuro del calciatore del Bayern Monaco. Oggetto di desiderio di tantissime società, non solo italiane, nelle ultime ore è uscita fuori la notizia relativa al sondaggio della Juventus che è pronta a prendere il giocatore dal club tedesco. Una svolta clamorosa e quasi inaspettata che conferma le ambizioni della società che dopo aver virtualmente chiuso il colpo Lukaku, prenotato Kessie dal Barcellona, vuole definire anche questo nuovo innesto.

Calciomercato Juventus: nuovo rinforzo dal Bayern Monaco, i dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, riportate da Sky Sport DE, la Juventus è sulle tracce del difensore Pavard del Bayern Monaco. Il francese non rientra più nei piani di Tuchel ed è alla ricerca di una nuova sistemazione.

Il Bayern Monaco è in attesa di ricevere offerte concrete per Benjamin Pavard. Proseguono i colloqui tra la dirigenza bavarese e il Manchester City, con Guardiola particolarmente interessato al terzino francese. Ad oggi, però, non ci sono accordi tra le parti. Ecco perché nella trattativa potrebbero inserirsi altri club come Manchester United e Juventus. In particolar modo, i bianconeri sarebbero interessati al calciatore che potrebbe ricoprire più ruoli all’interno della rosa juventina. Pavard, infatti, è abile sia come terzino destro che come centrale difensivo. E dopo la decisione di mettere alla porta Bonucci, che è stato ufficialmente inserito nella lista dei partenti, la Juventus potrebbe decidere di affondare il colpo e acquistare il difensore che nell’idea di Allegri può essere utilizzato anche come terzo centrale difensivo nel suo 3-5-2. Una situazione da monitorare, anche perché non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Pavard che non ha sciolto le riserve riguardo la sua prossima destinazione con Manchester City, United e Juve sulle sue tracce.