La Juventus fa fuori Pogba: firma in arrivo

La Juventus valuta l’ipotesi di sacrificare Paul Pogba: rimane viva la pista Arabia Saudita

La Juventus deve cercare di portare avanti un mercato sostenibile, che presenti un giusto equilibrio tra entrate e uscite.

Negli ultimi giorni la questione che più ha tenuto banco alla Continassa riguarda Romelu Lukaku. L’attaccante belga avrebbe aperto alla possibilità di approdare alla Juventus e l’Inter avrebbe deciso di ritirarsi dalla corsa. I bianconeri, però, si stanno muovendo anche per rinforzare il centrocampo ma ance in uscita potrebbero arrivare delle mosse. Arthur, ad esempio, rientrato dal prestito al Liverpool, piace molto alla Fiorentina. Punto interrogativo soprattutto sul futuro di Paul Pogba. Come riportato dal giornalista Giovanni Albanese, nei piani della Juventus potrebbe esserci anche la cessione di Pogba per fare cassa e recuperare sull’ingaggio del giocatore. Il centrocampista francese è nel mirino dell’Arabia Saudita e negli ultimi giorni si è recato proprio lì in vacanza. Un viaggio di piacere che, però, potrebbe avere anche un nesso di mercato. Il centrocampista bianconero non ha escluso la possibilità di approdare in Saudi Pro League dove anche sui connazionali si sono recati quest’anno. Da Karim Benzema a Ngolo Kanté.

Juventus, cessione Pogba per alleggerire il monte ingaggi

Pogba è stato, di fatto, uno spettatore non pagante nell’ultima stagione. Quello che doveva essere il ritorno più atteso in casa Juventus, si è trasformato in un fallimento.

Il centrocampista francese ha dovuto fare i conti con un problema prolungato al ginocchio che lo ha costretto a saltare anche il Mondiale in Qatar, dopo aver scelto in un primo momento una terapia conservativa. Massimiliano Allegri lo ha aspettato ma le continue ricadute hanno costretto Pogba a saltare, di fatto, l’intera stagione, esclusa qualche partita saltuaria tra campionato ed Europa League.

Nel piano di risparmio che vuole attuare la #Juventus, qualcosa si potrebbe recuperare dall’ingaggio di #Pogba. Il giocatore è nel mirino dell’Arabia Saudita ma, nel caso di permanenza a Torino, potrebbe ridursi il fisso in base alla sua disponibilità all’impiego (con più bonus). — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) July 16, 2023

L’Arabia Saudita potrebbe presentare una nuova offerta per l’ex Manchester United che, però, ha un contratto con i bianconeri fino al 2026. Qualora il giocatore dovesse rimanere a Torino, potrebbe comunque ridursi il suo stipendio fisso in base alla sua disponibilità all’impiego (con più bonus).