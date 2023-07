Scambio saltato, la Juventus lo prende dal City: non è Laporte

Sotto l’ombrellone non si discute altro di calciomercato e i tifosi della Juventus sono impazienti di conoscere le ultime della loro squadra del cuore.

La squadra di Allegri ha iniziato a lavorare in vista della prossima stagione. Manca circa un mese dal fischio d’inizio della prima partita ufficiale e per quella data l’intenzione di avere la rosa più completa possibile, pur sapendo che ci sono ancora diversi tasselli che devono arrivare.

Per il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli c’è ancora dunque tanto lavoro da compiere. In primis quello riguardanti le cessioni. Riuscire a piazzare altrove quei giocatori che non rientrano nei piani del club è una priorità. Soltanto così si potrà recuperare un tesoretto da investire poi in altre operazioni. Perché c’è bisogno ancora di diversi innesti, dalla difesa all’attacco.

Juventus, c’è anche Walker del City tra gli obiettivi

Ormai da tempo in casa Juventus si discute della possibilità di arrivare a nuovi esterni difensivi. Sia a destra che a sinistra servono volti nuovi e i bianconeri hanno già in mente una lista di potenziali obiettivi. Specie a destra bisogna trovare al più presto l’erede di Cuadrado.

Si stanno chiaramente già facendo dei nomi come possibili colpi, tra cui quello di Holm dello Spezia. Ma i rumors che arrivano dall’Inghilterra rivelano come a destra la Juventus stia inseguendo un vero top player. Il “Daily Mail” spiega infatti come i bianconeri e il Bayern Monaco stiano seguendo con attenzione la situazione legata a Kyle Walker. Il nazionale inglese sarebbe senz’altro un colpo importantissimo per Allegri. Il City però vuole respingere ogni possibile assalto e per questo motivo ha offerto il prolungamento di un anno dell’attuale accordo in essere. Prossimi giorni che sono indicati fondamentali per il suo futuro.