Allegri ci mette la firma: doppia svolta Juventus

Calciomercato Juventus, Allegri li blinda: decisione già presa del tecnico bianconero che non li vuole cedere. A meno che…

Blindati da Massimiliano Allegri. Che se da un lato ha deciso di chiudere le porte ai vari Bonucci, McKennie, Arthur e Zakaria, dall’altro ha deciso di tenere ben stretti alcuni elementi giovani che torneranno alla base e che difficilmente verranno ceduti in questa sessione di mercato. A meno che non arrivino delle offerte clamorose.

Andiamo con ordine, perché oggi alla Continassa arriveranno tutti i nazionali e tra questi ci saranno anche Rovella e Cambiaso. Il primo rientra dal Monza, il secondo dal Bologna. Ed entrambi dovrebbero essere dentro la Juventus alla fine delle operazioni di mercato. Di certo ne avranno, di mercato, loro. Soprattutto il secondo, l’esterno destro che può giocare a sinistra, è stato già richiesto dal Bologna e pure dal Milan – secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina – che lo vedrebbe come vice Theo Hernandez. La risposta bianconera non si è fatta attendere: 25milioni di euro. Una cifra che mette in difficoltà tutti quelli che si potrebbero avvicinare.

Calciomercato Juventus, la situazione Rovella e Cambiaso

Rovella invece era stato il nome che i bianconeri avrebbero potuto inserire nella trattativa che avrebbe potuto portare Milinkovic Savic a Torino, prima della decisione di andare in Arabia Saudita. Adesso però le cose sono cambiate e quindi è anche possibile, quasi certa, una sua permanenza.

Max, a quanto spiegato, li ha praticamente blindati e non avrebbe nessuna intenzione di cederli in questa sessione. Certo, l’ultima parola non è detta e si saprà solamente alla fine se le idee collimeranno con quelle delle trattative. Ma per il momento la situazione è questa.