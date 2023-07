Calciomercato Juventus, contatto nel pomeriggio: chiamata da 10 milioni

Calciomercato Juventus, nelle prossime ore i bianconeri cercheranno di trovare l’accordo per il giocatore.

Gli intrecci di mercato tra Inter e Juventus sono ormai diventati una classica della sessione estiva. Lo scorso anno nerazzurri e bianconeri se le diedero di santa ragione per Gleison Bremer. L’ex granata sembrava dovesse andare a Milano ma all’ultimo momento la Signora si inserì e sparigliò le carte, convincendo il Torino a farsi dare il centrale brasiliano.

Stavolta, a scaldare gli animi delle due tifoserie, da sempre rivali, sono Romelu Lukaku e Juan Cuadrado. Sì, i due protagonisti – in negativo – della semifinale d’andata dell’ultima Coppa Italia, terminata tra roventi polemiche. L’attaccante belga potrebbe clamorosamente ritrovarsi con la maglia bianconera sulle spalle, mentre il colombiano, uno dei simboli dell’ultimo decennio bianconeri, “rischia” di fare il percorso opposto per quello che sarebbe un altro incredibile colpo di scena di questo pazzo mercato. Ma i duelli tra Inter e Juve non finiscono qui. Entrambe, infatti, sono interessate ad Emil Holm, esterno destro dello Spezia che nelle prossime settimane lascerà sicuramente la Liguria.

Calciomercato Juventus, Giuntoli fa sul serio per Holm

Lo svedese è richiestissimo. Nonostante la retrocessione dei bianconeri, Holm è stato uno dei migliori all’interno di una stagione sfortunata, conclusasi nel peggiore dei modi.

🗨️🇸🇪 Nelle prossime ore contatto #Juventus-Spezia per provare a chiudere Emil #Holm. L’esterno classe 2000 ha un valutazione di circa 10 milioni di euro. pic.twitter.com/05l9Re3FEu — AJG News (@AJGNewsOfficial) July 17, 2023

Lo Spezia lo acquistò un anno fa dal Sonderjyske per soli 800mila euro e si prepara a fare una plusvalenza monstre. Secondo AJG News, i liguri sono disposti a far partire il giocatore per non meno di 10 milioni di euro. Il media è convinto che nei prossime ore ci sarà un nuovo contatto tra la Juventus e il club di proprietà dell’americano Platek: l’obiettivo è quello di chiudere ed accordarsi per la cifra richiesta dallo Spezia, in modo tale da giocare d’anticipo e sbaragliare la concorrenza. Oltre a Juve e Inter, infatti, sono sulle sue tracce Napoli, Atalanta e Torino ma anche alcuni club di Premier come Brighton e West Ham.