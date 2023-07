Un “calcio” alla sfortuna: convince Allegri e resta alla Juventus

Un “calcio” alla sfortuna, il tecnico bianconero potrebbe decidere di tenerlo e dire no ad eventuali prestiti.

Da ormai sette giorni la Juventus è tornata a sudare sui campi della Continassa. Nei primi giorni di ritiro precampionato Massimiliano Allegri ha dovuto fare a meno di quei giocatori che fino a metà giugno sono stati impegnati con le rispettive nazionali.

Da oggi, però, può contare finalmente sull’intero gruppo. Al quartier generale si è rivisto Federico Chiesa, uno dei più attesi in assoluto, ma è stato anche il giorno del nuovo acquisto Timothy Weah. Il figlio d’arte, arrivato dal Lille per 12 milioni, dovrebbe essere il nuovo titolare della fascia destra. L’erede di Juan Cuadrado, se vogliamo, che dopo otto anni ha lasciato Torino di comune accordo con la società. Per il colombiano tutti immaginavamo un futuro all’estero, c’era chi sosteneva che avesse già fatto le valigie per l’Arabia Saudita. Ed invece ieri è arrivata una vera e propria notizia “bomba”. El Panita avrebbe trovato l’accordo con l’Inter, decisione che non è stata accolta favorevolmente dai tifosi bianconeri. Che, allo stesso tempo, hanno manifestato tutto il loro disappunto in merito all’eventuale arrivo di Romelu Lukaku, intonando cori contro l’acquisto del belga.

Un “calcio” alla sfortuna, Nicolussi Caviglia verso la permanenza

Se “Big Rom” arriverà o meno a Torino, lo scopriremo solamente nelle prossime settimane, anche se nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Dusan Vlahovic il prescelto sarebbe proprio lui, pronto a prendere la casella lasciata vuota dal serbo.

🚨 Hans #NicolussiCaviglia sta sorprendendo Massimiliano #Allegri in queste prime giornate di lavoro: se prima la sua partenza era considerata certa, ora non è così scontato il suo addio alla #Juventus 👀 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/phVsg3asIC — Riccardo Meloni (@RiccardoMeloni4) July 17, 2023

Nel frattempo Allegri sta avendo modo di monitorare anche altri elementi. E a breve dovrà decidere chi, tra i più giovani rientrati dai rispettivi prestiti, resterà alla Juve. Il “nuovo Fagioli”, ad esempio, potrebbe essere Hans Nicolussi Caviglia, reduce dall’esperienza alla Salernitana. Come riporta Riccardo Meloni di Calciomercato.it, il talentuoso centrocampista potrebbe restare a nel capoluogo piemontese e giocarsi le sue chance.