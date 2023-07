Boom boom Juve-Milan: doppietta da urlo

In Serie A è corsa a due per il gioiello spagnolo: Juventus e Milan si contendono il terzino che piace anche alle big europee

Il mercato della Juventus è in una fase di studio, in attesa di fare la mossa per il prossimo acquisto estivo.

Dopo l’arrivo di Timothy Weah, i bianconeri stanno cercando di gestire più fronti. Sia quello delle entrate che quello che riguarda le cessioni. Nelle ultime ore sono sempre più vicini i trasferimenti degli esuberi a centrocampo come Zakaria e Arthur. Il primo è ad un passo da West Ham, il secondo piace alla Fiorentina. Ance McKennie sembra intenzionato a tornare in Premier League dopo l’esperienza al Leeds United. Intanto la Juventus guarda con grande attenzione alla questione Romelu Lukaku che negli ultimi giorni si sta prendendo le prime pagine del calciomercato. Il centravanti belga avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi alla Juventus e l’inter avrebbe deciso di ritirarsi dalla corsa. Oltre alla questione Lukaku, i bianconeri valutano anche altri obiettivi, di cui alcuni molto giovani.

Juventus, corsa a due col Milan per Ivan Fresneda

Tra i profili giovani uno dei nomi più caldi di questo mercato estivo è quello di Ivan Fresneda, terzino destro classe 2004.

Il gioiello del Real Valladolid ha disputato quest’anno la sua prima stagione da professionista in Liga ed è riuscito a farsi notare anche da importanti club europeo. Il club di Ronaldo Il Fenomeno è retrocesso in seconda divisione spagnola e di conseguenza, la clausola di Fresneda si è dimezzata da 40 a 20 milioni di euro. Una cifra che potrebbe far rientrare parecchi club nella corsa, dove è presente anche la Juventus. Il terzino spagnolo è stato focalizzato sull’Europeo U19 con la Spagna e ha evitato di parlare del suo futuro.

Tutti i segnali, però, lasciano presagire un futuro in un nuovo club. Tra le squadre che hanno messo gli occhi su Fresneda ci sono Arsenal, Borussia Dortmund, Newcastle, ma anche Juventus e Milan. Anche in Liga il Barcellona lo tiene d’occhio. Come riportato da Estadio Deportivo, chi si è fatto da parte è il Real Madrid. I blancos hanno virato su altri obiettivi. Il Real ha già investito molto nel mercato dei giovani, investendo su Jude Bellingham, Joselu Mato, Fran García, Brahím Díaz e Arda Güler. Dopo un sondaggio, il club di Florentino Perez ha deciso di accantonare momentaneamente la pista che porta a Freseda. Un concorrente in meno per Juventus che, però, deve fare i conti col Milan. I rossoneri cercano un’alternativa a Calabria per rinforzare la corsia di destra e per portare avanti la politica dei giovani avviata da Paolo Maldini.