Reazione a catena Juve-Inter: blitz in città per chiudere l’affare

Blitz in città per concludere l’affare: colpo di scena per l’attaccante che torna in Serie A ma beffa Juventus e Inter

La Juventus rischia di perdere di vista definitivamente uno degli obiettivi di mercato per l’attacco e a catena anche l’Inter potrebbe rimanere a mani vuote.

I bianconeri sono in una fase di stallo sul mercato, in attesa che si sblocchi qualche operazione in uscita che consenta alla società di poter intervenire concretamente sul mercato in entrata. Nelle ultime ore al centro del mercato della Juventus c’è Romelu Lukaku che ha aperto a una trattativa con i bianconeri, con l’Inter che ha scelto di mollare la presa e mettere da parte la possibilità di riportarlo per la seconda volta a Milano. Intanto un nome che continua a rimanere vivo per l’attacco della Juve è quello di Alvaro Morata. Il centravanti dell’Atletico Madrid, però, fa gola a tanti club italiani tra cui anche Inter e Milan. Un’altra big, però, sta tentando l’assalto all’ex Real Madrid e potrebbe superare definitivamente la concorrenza.

Juventus, altra beffa dalla Serie A: blitz della Roma per Morata

Come rivelato dal ‘Corriere dello Sport’, la Roma sembra davvero essere davanti a tutti nella corsa ad Alvaro Morata.

Il centravanti spagnolo avrebbe espresso la sua chiara volontà di vestire la maglia giallorossa dalla prossima stagione. Un segnale che spiazza Inter e Milan, ma soprattutto la Juventus. I nerazzurri sono alla ricerca di un nuovo attaccante dopo aver accantonato la pista Lukaku, i rossoneri, invece, stanno sondando il terreno per un centravanti che possa affiancare o sostituire Giroud. L’accelerata della Roma deriva dalla totale emergenza nel reparto offensivo, alla luce del grave infortunio di Abraham che lo terrà fuori diversi mesi. Tant’è che già nella mattinata di oggi è atteso nella Capitale l’agente di Morata, Juanme Lopez, per limare gli ultimi dettagli dell’accordo con Tiago Pinto. Si tratta di un contratto di 4 anni con un ingaggio di 4.5 milioni di euro netti più 0.5 di bonus a stagione. La proprietà dei Friedkin non ha ancora dato il via libera all’operazione Morata ma la sensazione è che nei prossimi giorni la situazione possa sbloccarsi. L’Atletico Madrid potrebbe aprire al prestito con obbligo di riscatto nel 2024. Dalla prossima stagione la Roma vanterebbe della percentuale sulla futura rivendita di Davide Frattesi approdato all’Inter. Di conseguenza avrebbe bisogno di una cessione concreta nei prossimi giorni, così da sbloccare l’affare con il club spagnolo per Morata.