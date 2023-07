Asta in Serie A per il gioiello: la Juventus sfida Inter e Milan

La Juventus sfida Inter e Milan per il gioiello della Serie A: il punto sul centrocampista

Gli ultimi giorni di calciomercato bianconero sono stati condizionati dalla vicenda Romelu Lukaku che ha aperto un varco alla Juventus.

La Juventus intanto sta lavorando per trovare un nuovo centrocampista. Da una parte lavora per trovare un play che possa gestire il gioco, quello che avrebbe dovuto portare Leandro Paredes nell’ultima stagione. Dall’altra valuta anche profili diversi, anche giovani. I bianconeri stanno lavorando su più fronti, da una parte il sondaggio per Franck Kessié, dall’altro quello per Thomas Partey. In Serie A intanto, la Juventus guarda con grande interesse al talento classe 2002 dell’Udinese. Si tratta di Lazar Samardzic. Quest’anno ha messo in mostra qualità importanti che lo hanno portato a collezionare 5 gol e 4 assist in campionato. Prestazioni di qualità e personalità che lo hanno portato ad attirare l’attenzione delle big di Serie A.

Juventus, asta con Inter e Milan per Samardzic

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è partita una vera e propria asta per Lazar Samardzic.

Il trequartista dell’Udinese è uno dei volti del calciomercato di Serie A e sta facendo gola a molti grandi club italiani, tra cui anche la Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un centrocampista di qualità e hanno messo gli occhi sul classe 2002 serbo. La Juventus, però, deve vedersela con l’Inter che ha chiesto informazioni all’Udinese, con l’idea di poterlo inserire nel centrocampo di Simone Inzaghi per impreziosire e completare il centrocampo. Nelle scorse settimane, invece, anche il Milan aveva fatto un sondaggio per Samardzic.