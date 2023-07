La big torna in corsa per Vlahovic: lotta a due per il bomber della Juventus

La big torna in corsa per Dusan Vlahovic: lotta a due per il centravanti della Juventus che farebbe posto a Lukaku

Il calciomercato estivo degli attaccanti è un continuo colpo di scena, con incroci continui tra giocatori che si contendono un posto nelle big europee.

Sono tanti i top club alla ricerca di un centravanti. Il Real Madrid, ad esempio, cerca un erede di Karim Benzema, trasferitosi in Saudi Pro League. Il Chelsea non vuole puntare su Lukaku ed è alla ricerca di un nuovo nome, così come il Manchester United che continua a monitorare Victor Osimhen ma anche Dusan Vlahovic. Il Paris Saint-Germain, invece, è a caccia di una nuova prima punta di ruolo e proprio Vlahovic è un profilo che piace molto alla società parigina. I campioni di Francia devono però contenderselo con un altro colosso del calcio europeo, il Bayern Monaco. Il club bavarese continua ad avere Harry Kane come prima scelta per l’attacco ma, ad un anno dalla scadenza del contratto, il Tottenham chiede comunque una cifra considerevole per lasciarlo andare. Il Bayern ci sta pensando e nel frattempo, come riportato da ‘La Repubblica’, torna a valutare anche Dusan Vlahovic.

Juventus, da Vlahovic a Holm: il punto sul mercato

Il Bayern Monaco potrebbe spianare la strada alla Juventus che con l’incasso della cifra per la cessione di Dusan Vlahovic, potrebbe fiondarsi su Romelu Lukaku.

La Juventus nel frattempo sta lavorando anche su altri fronti. A centrocampo valuta il profilo di Franck Kessié ma anche giocatori più giovani e di prospettiva come Samardzic e Baldanzi. Anche in difesa la Juve è alla ricerca di nuovi rinforzi, soprattutto sulle fasce. Per rimpiazzare Juan Cuadrado, passato all’Inter da free agent, i bianconeri continuano a monitorare Emil Holm, svedese classe 2000 dello Spezia, retrocesso in Serie B al termine dell’ultima stagione. Sfumato Fabiano Parisi, trasferitosi alla Fiorentina, la Juve dovrà intervenire anche sulla corsia di sinistra e proprio con l’incasso di Vlahovic potrebbe esserci spazio per un colpo anche in quella zona.