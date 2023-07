Millenial fantasia, chapeau Giuntoli: la Juve va a dama con 12 milioni

Per il centrocampo Giuntoli inizia a fare Giuntoli, mettendo sul tavolo le sue idee, le sue intuizioni, quelle per le quali è stato scelto.

Il mondo Juve e i suoi tifosi sono confusi, basiti, esterrefatti. Nelle ultime ore si stanno rincorrendo notizie che soltanto qualche giorno fa si sarebbero definite, nel migliore dei casi, come delle fake news.

La cessione di Dusan Vlahovic al Paris Saint Germain sembra un affare destinato a concludersi a breve. 90 milioni di euro alla Juventus, 10, e forse anche qualcosa in più, al serbo classe 2000. Dopo settimane di chiacchiere e di voci più o meno controllate, ecco la svolta in uscita per il club bianconero. Pertanto nessuna sorpresa. Sorprendente, per usare un eufemismo, è il nome con il quale la Juventus intende sostituire Vlahovic: Romelu Lukaku.

Al di là di come la si pensi sul giocatore belga che fino a ieri ha indossato la maglia più odiata, sportivamente parlando, dai tifosi bianconeri, resta la sorpresa poiché rappresenterebbe un’operazione dove non si scorge minimamente la mano, e lo stile, di Cristiano Giuntoli. Un’operazione dove, invece, si vede, concretamente, la mano e i gusti calcistici di Massimiliano Allegri. Un Giuntoli, che in questo momento, e per questo eventuale affare, si sarebbe allegrizzato. Ma il neo direttore sportivo bianconero è pronto a ritornare sé stesso.

La vicenda Dusan Vlahovic e, soprattutto, tutto quanto seguirà la sua eventuale cessione riempirà le pagine dei quotidiani e siti delle prossime giornate. La Juventus, però, ha anche altre priorità.

Il centrocampo sembrava avesse trovato in Sergej Milinkovic-Savic il perfetto terzo elemento da affiancare a Rabiot e, eventualmente, a Pogba. Gli arabi hanno chiuso prima l’affare e pertanto Cristiano Giuntoli si è rimesso al lavoro per trovare una soluzione dopo l’araba delusione. Nella sua lista compare un nome di altissima prospettiva. In quella scelta si può rivedere il Cristiano Giuntoli che conosciamo e che è sembrato evanescente, quasi assente, nell’ipotesi Juventus-Lukaku.

Il numero uno dell’Area sportiva della Juventus ha infatti iniziato a tessere la tela con il l’Olympique Lione per Rayan Cherki. L’insider del mercato bianconero, Enganche, ne ha parlato sul suo profilo Twitter. Rayan Cherki, classe 2003, è un giocatore francese di origine algerina. Trequartista-esterno predilige partire alle spalle di un attaccante, svariando poi anche sulle fasce. Dotato di ottima tecnica individuale, si trova a meraviglia negli spazi stretti e predilige l’uno contro uno.

A quanto risulta all’insider la Juventus avrebbe già presentato la sua prima offerta, pari a 12 milioni di euro. Considerato il valore del giovane talento è possibile che l’offerta della Juventus si riferisca ad un prestito con diritto di riscatto. Il profilo di Rayan Cherki si affianca a quello di Khéphren Thuram, figlio d’arte, classe 2001, ed altro giovane talento che Giuntoli tiene sotto osservazione. Giovani millennial di importante presente e di strasicuro futuro, questi sono i profili giuntoliani.

Lukaku chi era costui?