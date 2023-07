Non solo Lukaku, nuovo autogol Inter: la Juve prende anche lui

Non solo Lukaku, un altro autogol per l’Inter che con l’innesto di Cuadrado apre le porte ad un altro colpo bianconero. Le scelte che diventano tutte da capire

Giuntoli e Marotta hanno iniziato a “darsele” di santa ragione. Perché l’inserimento bianconero per Lukaku, che ha già un accordo con i bianconeri per 9 milioni di euro all’anno e aspetta l’addio di Vlahovic per arrivare a Torino, ha fatto saltare i nervi in casa nerazzurra, tant’è che Marotta ha praticamente preso Cuadrado.

Nessuno si aspettava questa mossa da parte dell’ex dirigente della Juventus, che ha offerto un anno di contratto al giocatore colombiano che ha appena lasciato la Continassa dopo 8 anni. E nessuno si aspettava, perché è giusto fare un quadro completo, che il colombiano potesse accettare l’interesse nerazzurro. Più che scaramucce quindi, più che operazioni di contorno. Innesti veri e propri in due club che mai si sono amati – o almeno, per meglio dire, mai i tifosi si sono amati – che però di affari nel corso degli ultimi anni ne hanno fatti insieme.

Non solo Lukaku, l’Inter dà il via libera per Holm

Comunque, tornando al prossimo intreccio di calciomercato che ci potrebbe essere, è evidente che il colpo Cuadrado l’Inter possa decidere di chiudere ogni possibilità di arrivare ad Holm, un elemento che era nel mirino di entrambi i club.

E questo oltre a dimostrare che i nerazzurri non ci proveranno perché hanno chiuse le caselle nella corsia destra, potrebbe essere anche un segnale di un possibile assalto bianconero in questa settimana che è appena iniziata. Nessun colpo in prospettiva per i milanesi che si sono affidati all’usato sicuro, a differenza di quelle che sono le intenzioni bianconere che hanno avviato una vera e propria rivoluzione per cercare di iniziare un nuovo ciclo.