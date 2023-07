Il futuro di Pogba annunciato in diretta: “Mi ha detto questo”

Il futuro di Pogba annunciato in diretta, l’ex bianconero ha svelato un dettaglio importante: ecco la decisione del centrocampista francese.

Paul Pogba è di fronte a un bivio. Il francese nelle prossime settimane dovrà prendere una decisione riguardo al suo futuro. Viene da una stagione da incubo, in cui ha potuto vestire solo per pochi minuti la maglia della sua amata Juventus. Un anno fa era arrivato tra l’entusiasmo generale, con i tifosi bianconeri che non vedevano l’ora di riabbracciarlo dopo i sei anni trascorsi in Inghilterra, al Manchester United. Anni non proprio felicissimi.

Ma a Torino Pogba aveva lasciato un ottimo ricordo. Nel 2016, quando fu acquistato dai Red Devils per oltre 100 milioni di euro, era considerato uno dei centrocampisti più forti del pianeta. Ad Old Trafford le cose poi non sono andate per il verso giusto, sia per colpa del suo temperamento sia per colpa degli infortuni che non gli hanno mai permesso di trovare continuità di rendimento. La seconda avventura torinese, tuttavia, non poteva iniziare peggio. Pogba si è subito fatto male, durante la tournée statunitense, ed è stato costretto a saltare tutta la prima parte di campionato, compresi i Mondiali qatarioti con la sua Francia.

Il futuro di Pogba annunciato in diretta, Ravanelli: “Mi ha detto che vuole restare”

La voglia di rivalsa del giocatore transalpino è tanta. Non è passato inosservato il fatto che abbia deciso di tornare a Torino in anticipo e ricominciare ad allenarsi.

🚨 Fabrizio #Ravanelli IN ESCLUSIVA a @tvplayofficial: “#Pogba mi ha detto che vuole restare a tutti i costi alla #Juventus” 💥 SIAMO LIVE ORA ‼️ pic.twitter.com/YIJUvGRl1H — Riccardo Meloni (@RiccardoMeloni4) July 17, 2023

Ma proprio nei giorni antecedenti al raduno della Juventus è arrivata una proposta da alcuni club arabi, decisi a portare anche lui nella Saudi Pro League. Sulle sue tracce ci sono sia l’Al-Ittihad sia l’Al-Ahli: entrambi gli hanno fatto pervenire delle offerte importanti. Pogba non ha ancora preso una decisione definitiva, ma sicuramente partirà insieme al resto della squadra negli Stati Uniti. Tutto può ancora accadere, ma Fabrizio Ravanelli, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it nella trasmissione Tvplay in onda su Twitch, ha svelato un dettaglio riguardo al suo futuro. “Mi ha detto che vuole restare a tutti i costi alla Juventus”, ha detto l’ex attaccante bianconero.