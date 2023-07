Calciomercato Juventus, doppio annuncio UFFICIALE: hanno firmato

La Juventus sempre più Juventus. Alle spalle della prima squadra sta montando, da anni, un progetto di grande qualità che parla di giovani. La Juventus di domani.

La Juventus di oggi e la Juventus che verrà. Non sono due mondi differenti e distanti, bensì un unico mondo in bianco e nero.

La Juventus di Andrea Agnelli è oggi ricordata soltanto per il suo triste epilogo finale, l’inchiesta Prisma e le dimissioni in blocco dell’intero CDA. Una dirigenza che negli ultimi anni di gestione della società bianconera ha compiuto errori non ammissibili né, tantomeno, giustificabili. La società guidata dall’ultimo degli Agnelli è però anche, e soprattutto, la Juventus in grado di vincere sul campo 9 scudetti consecutivi e altrettante coppe nazionali.

Sotto la presidenza Agnelli è stato inaugurato lo Juventus Stadium, oggi Allianz Stadium, nonché l’intera area della Continassa, con tutti i suoi “gioielli” interni. Ma quella Juventus è stata anche la prima società italiana ad avere una seconda squadra. Nel luglio del 2017 nasce la Juventus Women. Sotto la guida tecnica di Rita Guarino ha vinto subito tre scudetti consecutivi, seguiti da una Coppa Italia e da una Supercoppa Italiana.

Sono anni in cui la società Juventus investe in maniera importante per l’intero settore giovanile. L’eredità lasciata da Andrea Agnelli e dai suoi collaboratori è, in questo senso, decisamente importante. La nuova dirigenza voluta da John Elkann ne ha raccolto i frutti e ne sta proseguendo il virtuoso cammino. E’ di qualche ora fa, infatti, il comunicato della Juventus FC Giovanile che annuncia l’acquisto di due giovanissimi talenti.

La Juventus sempre più Juventus

La Juventus di domani è già in costruzione… da ieri e continua ad essere costruita oggi. Fondamentale è l’opera di scouting che da anni la società bianconera sta portando avanti e che ora sta producendo risultati importanti.

#Under17 | Ufficiali gli acquisti di Idris Amara Sylla e di Marsel Bibishkov ⚪⚫ Benvenuti ragazzi 💪 — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) July 18, 2023

Esplorare quell’infinito universo chiamato calcio giovanile, italiano e internazionale, con l’intento di scoprire, prima degli altri, i campioni di domani. E la Juventus si augura che una luminosa carriera sia scritta nel destino di Idris Amara Sylla, centrocampista, classe 2007, e di Marsel Bibishkov, attaccante classe 2007 dal Pirin U19.

Tramite un Tweet sul proprio account ufficiale, la Juventus Under 17 ha infatti reso noto i due acquisti in vista della prossima stagione. Prosegue pertanto la semina della Juventus di oggi in previsione della Juventus di domani. L’arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo non potrà che incentivare ulteriormente la crescita e il perfezionamento di questo settore strategico.