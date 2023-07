Calciomercato Juventus, continuano le partenze: destinazione serie B

Il calciomercato della Juventus vede la formazione bianconera in questa fase impegnata soprattutto sul fronte delle cessioni.

Manca ormai poco più di un mese all’inizio del prossimo campionato di serie A. E tutte le squadre sono ovviamente molto impegnate in questa fase a cercare i tasselli giusti per rinforzare le proprie rose. Anche Allegri aspetta rinforzi in tutte le zone del campo per far sì che si possa pensare di lottare per la conquista dello scudetto.

Impresa mica semplice, per la quale ci sarebbe la necessità di avere a disposizione dei fondi importanti da spendere. Ma la Juventus si muoverà anche in base alle cessioni che saranno effettuate. Indispensabili per recuperare dei fondi ma anche per alleggerire il monte ingaggi. Il lavoro insomma non manca di certo al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, arrivato dal Napoli proprio per far sì che la rosa bianconera possa essere sempre più competitiva. Si guarda in primis dunque alle cessioni.

Juventus, per Frabotta si fa avanti il Palermo

La lista dei calciatori ai quali il ds Giuntoli deve trovare una collocazione è abbastanza lunga e comprende anche quei giocatori che sono rientrati alla base dopo il prestito dello scorso anno. Tra questi c’è anche Gianluca Frabotta, laterale sinistro che senz’altro non è destinato a rimanere alla corte di Allegri.

Lo scorso anno ha collezionato 22 presenze con la maglia del Frosinone, contribuendo alla promozione dei laziali in serie A. Ora però pare destinato a scendere ancora nella serie cadetta. Qualche settimana fa per lui si è parlato di una offerta da parte della Sampdoria, dove ritroverebbe Pirlo come allenatore. Le ultime notizie sul suo conto vedono invece Frabotta oggetto del desiderio del Palermo. L’ambizioso club siciliano potrebbe prenderlo in prestito.