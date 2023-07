Calciomercato Juventus, si incontrano domani: innesto da urlo

Calciomercato Juventus, alcuni rappresentanti del bianconero incontreranno gli agenti del calciatore. La trattativa sta per decollare.

Un’idea nata un anno fa, quando era ormai evidente che non avrebbe rinnovato il contratto con il club rossonero. Ma all’epoca i piani del giocatore erano altri.

E la Juventus, a differenza di altre pretendenti, si era mossa in ritardo. Si limitò a qualche timido sondaggio, ma appurò subito che Franck Kessié avesse già trovato un accordo con un’altra squadra. L’ex centrocampista del Milan si era difatti promesso al Barcellona, rifiutando a più riprese le proposte di rinnovo prospettategli dalla coppia formata da Maldini e Massara, oggi anche loro fuori dalla società rossonera. L’ivoriano rappresentava, a quanto pare, una richiesta specifica del tecnico Massimiliano Allegri, che in mezzo al campo necessitava – e necessita – di uno con le sue caratteristiche. Il matrimonio tra la Signora e Kessié però potrebbe celebrarsi con un anno di ritardo, visto che le possibilità che il calciatore rimanga in Catalogna sembrano ormai prossime allo zero. Sì, l’ex Milan ha giocato veramente poco nella sua prima stagione in Spagna. Xavi non l’ha mai considerato una prima scelta, preferendogli altri, probabilmente più funzionali al suo tipo di gioco.

Calciomercato Juventus, la Signora accelera per Kessié

Kessié ha in ogni caso trovato il modo di siglare una delle reti più importanti e simboliche della stagione. Ci riferiamo a quella segnata nella gara di ritorno contro il Real Madrid, che ha permesso ai blaugrana di andare in fuga e di ipotecare il titolo.

Una rete decisiva che ad ogni modo non è bastata per far scattare la scintilla tra l’ivoriano e il mondo Barça. La Juventus sta provando ad approfittare della situazione e, stando a quanto riportato in questi giorni dalla stampa iberica, in poco tempo ha deciso di intavolare una trattativa per riportare Kessié in Italia. Secondo Mirko Nicolino di BianconeraNews, domani ci sarà un vertice tra alcuni rappresentanti della Juve e l’entourage del calciatore.