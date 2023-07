Vlahovic-Lukaku, Giuntoli show: “Offerte irrinunciabili”. Bonucci silurato

Il nuovo direttore sportivo della Juventus si presenta in conferenza stampa: ecco quello che ha detto Giuntoli.

Oggi è il giorno di Cristiano Giuntoli, il nuovo direttore sportivo della Juventus si presenta ufficialmente in conferenza stampa. Dopo l’avventura assolutamente con successo al Napoli, con tanto di vittoria dello scudetto nella stagione appena conclusa, Giuntoli si appresta a fare il meglio per la sua nuova realtà sportiva: la Juventus.

Di seguito, la conferenza stampa del nuovo direttore sportivo, con tutto quello che ha detto:

Ringrazio Aurelio De Laurentis, la società e i tifosi per l’esperienza passata.

Juventus? Sono molto contento, grande accoglienza. Grande qualità in tutti i settori.

Il mio valore aggiunto? Onestamente da fuori non potevo valutare quali erano i problemi, alla fine conta quello che faremo da qui in avanti: tornare ad essere competitivi e sostenibili. La mia storia parla chiaro, sono tanti che lavoro, la prerogativa è fare tanto con quello che ho a disposizione, farò il meglio per questo club prestigioso.

Acquisti che saranno, giovani? Sono appena arrivato, il club si è già mosso in maniera straordinaria, ha confermato Rabiot, preso Weah e riscattato Milik. Juve sul mercato l’ha già fatto, gran parte. Dobbiamo razionalizzare la rosa. Futuro? Sicuramente avere il vantaggio dei giovani è molto importante ma bisogna trovare equilibrio tra sostenibilità e competitività.

Arthur, Zakaria, McKennie e Bonucci? Intanto ci sono calciatori che tipo McKennie che è fuori dal progetto l’avete sentito sui giornali. Zakaria e Arthur li stiamo trattando. Bonucci non ha trovato nulla che lo aggrada per ora.

Lukaku? Stiamo puntando fortissimo su Vlahovic. Questo è importante.

Io qua voglio essere un valore aggiunto. Il mio arrivo è un percorso.

Lukaku mai alla Juve come aveva detto lui? Ma, ripeto, noi siamo convinti di avere una squadra competitiva e il parco attaccanti è competitivo. Non posso dire nulla ora, il mercato in entrata per questo momento è finito.

Vlahovic via? Ad offerte irrinunciabili si può pensare ma puntiamo forte su di lui.

Pogba? Conosce l’ambiente, calciatore su cui punteremo.

Chiesa via? Dobbiamo trovare il giusto equilibrio, per noi sono incedibili ma ad offerte importanti ci possiamo pensare.

Allegri? Crede nella squadra e nei giovani. Il mister ha un’ottimo approccio con i giovani, già si è visto l’anno scorso. Onestamente non mi ha chiesto nessun giocatore. Crede tanto nel progetto bianconero. Allegri il più talentuoso di tutti, ne siamo sicuri.