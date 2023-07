Dalla Juventus al rossonero: blitz a sorpresa, addio definitivo

Calciomercato Juventus, adesso c’è una nuova opzione per il difensore: tutta a tinte rossonere. I dettagli del caso.

L’ultima suggestione per il difensore bianconero potrebbe essere un opzione fino ad adesso inedita. Nonostante l’interesse di Maurizio Sarri e la disponibilità del giocatore a ridursi l’ingaggio, la Lazio esita nel riportare Luca Pellegrini e adesso nel suo futuro potrebbero aprirsi nuove strade, come quella che porta al Nizza.

Il calciomercato estivo è in pieno svolgimento e uno dei giocatori che potrebbe cambiare squadra è Luca Pellegrini, terzino sinistro della Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Nizza sembra essere in vantaggio nella corsa per l’acquisizione del giovane italiano, nonostante l’interesse della Lazio a riportarlo a Roma dopo la parentesi della ormai scorsa stagione.

Pellegrini verso il Nizza: Addio Juventus

Il Nizza sta cercando rinforzi per la prossima stagione e ha individuato in Pellegrini un obiettivo di mercato interessante. Le trattative tra il club francese e la Juventus sembrano essere in corso, e si parla di una valutazione intorno agli 8 milioni di euro per il trasferimento del terzino di proprietà bianconera. D’altro canto, la Lazio, guidata da Maurizio Sarri, ha mostrato interesse nel riportare Pellegrini nella Capitale. Sarri apprezza le sue qualità tecniche e tattiche. Inoltre, Pellegrini stesso si è detto disponibile a ridursi l’ingaggio pur di tornare a vestire la maglia biancoceleste ma adesso filtra all’orizzonte questa importante, nuova, opportunità.

Nonostante il desiderio di Sarri e la volontà del giocatore, la Lazio sembra temporeggiare nelle trattative. Ci potrebbero essere diversi fattori che contribuiscono a questa esitazione, come questioni economiche o alternative sul mercato che il club sta valutando. Il Nizza si sta muovendo con determinazione per assicurarsi le prestazioni di Pellegrini. Il club francese sembra essere disposto a soddisfare le richieste economiche della Juventus e offrire al giocatore una buona opportunità di giocare con regolarità in una delle migliori leghe europee.