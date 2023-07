Calciomercato Juventus, l’attaccante ha firmato: biennale UFFICIALE

Calciomercato Juventus, adesso è ufficiale: l’attaccante avrebbe già firmato un biennale per rimanere fino al 2025.

L’attaccante classe 1999, reduce da una stagione in prestito alla Sampdoria, è pronta a continuare la sua avventura con la maglia bianconera.

La Juventus Women ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto di Agnese Bonfantini. L’attaccante classe 1999, che nella scorsa stagione ha giocato in prestito con la Sampdoria, ha firmato un nuovo accordo che la legherà al club bianconero fino al giugno del 2025.

Ufficiale il rinnovo: Bonfantini fino al 2025

Il comunicato del club bianconero è stato chiaro nell’esprimere la soddisfazione per il rinnovo di contratto di Bonfantini, sottolineando l’importanza della giocatrice per il progetto della Juventus Women. L’attaccante è considerata una delle prospettive più promettenti del calcio femminile italiano e il club crede fortemente nel suo potenziale. L’attaccante classe 1999, approdata in bianconero nell’estate 2021, ha chiuso l’ultima stagione in prestito alla Sampdoria, segnando 8 gol in 12 presenze e risultando decisiva per la salvezza del club.

Con il suo ritorno alla Juventus Women, Bonfantini si unirà a una squadra ambiziosa che punta a vincere trofei e consolidare la propria posizione di vertice nel calcio femminile italiano. La sua presenza in campo e il suo contributo saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi stagionali. I tifosi della Juventus Women saranno entusiasti di vedere Bonfantini tornare in maglia bianconera e mettere a disposizione delle sue qualità tecniche, la sua velocità e il suo istinto per il gol. La giovane attaccante ha dimostrato di avere un grande potenziale e rappresenta una risorsa preziosa per la squadra. Con il rinnovo di contratto di Agnese Bonfantini, la Juventus Women ha sottolineato la sua determinazione a costruire una squadra forte e competitiva per affrontare le sfide future nel calcio femminile italiano. I tifosi possono guardare con ottimismo al futuro, sapendo di avere una giocatrice talentuosa come Bonfantini pronta a difendere i colori bianconeri.