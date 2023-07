Mbappé sblocca la Juventus: cominciano i fuochi d’artificio

Dusan Vlahovic è la prima scelta per la big: il centravanti della Juventus sta per scoprire il suo futuro

Dusan Vlahovic rimane uno dei centravanti più richiesti in ottica calciomercato: il bomber bianconera è nei sondaggi di numerose big, dal Bayern Monaco al Real Madrid ma soprattutto il Paris Saint-Germain.

Cristiano Giuntoli ha sottolineato la volontà di puntare su Dusan Vlahovic, placando le voci su un possibile arrivo di Romelu Lukaku a Torino. In questo momento il serbo è un giocatore della Juventus ed è al centro del progetto di Massimiliano Allegri. La società lo venderà solo qualora dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile. In questo momento nessun club si è presentato con un’offerta concreta per il giocatore, di conseguenza non ci sono sentori imminenti di un addio dell’ex Fiorentina.

Juventus, se parte Mbappé la prima scelta è Vlahovic: PSG in pole

Negli ultimi tempi si è fatto sotto il Paris Saint-Germain per il centravanti serbo. Il club francese sta cercando un nuovo attaccante vista anche la situazione con Kylian Mbappé.

Il campione francese non intende rinnovare il contratto, in scadenza a giugno 2024. Il Paris Saint-Germain ha chiarito la sua posizione nei confronti dell’attaccante classe ’98, non cercando compromessi col calciatore. Due opzioni, o la firma per il rinnovo o la cessione. La posizione del PSG non è cambiata, come sottolineato da El Chiringuito TV. Mbappé ha poco tempo per decidere cosa fare. La possibilità che possa lasciare Parigi tra qualche settimana a questo punto è concreta. In questo caso il PSG si fionderebbe su Dusan Vlahovic.