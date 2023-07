Vlahovic ha stregato il tecnico: niente Psg, ‘ritorno’ mozzafiato

Dusan Vlahovic ha stregato l’allenatore: nuovo inserimento per il serbo e Psg contrastato

Da mesi ormai il nome di Dusan Vlahovic è uno dei più chiacchierati in chiave mercato. Il centravanti serbo ha diversi ammiratori in giro per l’Europa e ad oggi la sua permanenza alla Juventus è a forte rischio.

Negli ultimi giorni il nome di Romelu Lukaku si è fatto sempre più incalzante per la Juventus che, però, deve decidere se sostituirlo con Vlahovic. Fino a quando l’ex Fiorentina sarà a Torino, non ci sarà spazio per l’arrivo di Lukaku. Il belga ha voltato le spalle all’Inter che si è tirata fuori dalla corsa, spianando la strada ai bianconeri. Diverse big, però, hanno puntato Vlahovic e lo considerano una seconda scelta al loro obiettivo principale. Una di queste è il Paris Saint-Germain che sta cercando un nuovo attaccante in proiezione dell’addio di Kylian Mbappé. Il club francese non è solo nella caccia al serbo classe 2000. Anche il Bayern Monaco continua ad essere presente. Per i bavaresi Vlahovic è ancora un nome sul tavolo, come prima alternativa ad Harry Kane.

Juventus, il Bayern Monaco torna in corsa per Vlahovic

Il Bayern spera di chiudere presto col Tottenham per il centravanti inglese ma Tuchel non disdegna quello della Juventus.

Kane rimane l’obiettivo principale per tutte le caratteristiche che contraddistinguono il suo gioco ma il Tottenham fa ostruzione. Il Bayern Monaco, come riporta ‘bavarianfootballworks, sta iniziare a pensare concretamente a Dusan Vlahovic, su esplicita richiesta di Thomas Tuchel. Il serbo avrebbe il gradimento dell’allenatore, un fattore decisivo nella decisione finale. La Juventus chiede una cifra alta ma sta già lavorando sul sostituto. Il club tedesco è consapevole che la richiesta per Vlahovic è aumentata e che club come Psg, Chelsea, Tottenham sono in corsa per avere la meglio. La Juventus aspetta la giusta offerta per aprire definitivamente alla cessione dell’ex Fiorentina. Con l’eventuale incasso di Vlahovic, Cristiano Giuntoli potrebbe chiudere per Lukaku, o magari tirare un colpo dal cilindro.