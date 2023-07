L’Italia Campione d’Europa Under 19 sa di Juventus

L’Italia Campione d’Europa Under19 sa di Juventus. Un risultato straordinario che è un fiore nel deserto del calcio italiano che ha preso sonori schiaffi ovunque.

Il cielo è sempre più azzurro, perlomeno lo è un po’ di più grazie alla nazionale Under 19 Campione d’Europa.

In questo luglio assolato e caldissimo la vittoria della giovane nazionale allenata da Alberto Bollini ha rappresentato una boccata d’aria fresca, e vincente, per l’intero calcio italiano che non sta certamente attraversano il suo periodo migliore. La vittoria conseguita a Malta dai giovani azzurri è il classico fiore spuntato nel deserto. Negli ultimi tempi il calcio italiano ha purtroppo rimediato sonore sconfitte. Tra maggio e giugno scorsi l’Italia calcistica ha incassato tre sconfitte su tre nelle finali delle competizioni europee per club.

Tutto l’entusiasmo della Figc e del suo presidente, Gabriele Gravina, riguardo alla presunta rinascita del calcio italiano hanno dovuto fare i conti prima con gli esiti nefasti delle tre finali continentali e poi con la sconfitta mondiale dell’Under 20 con annessa mancata qualificazione, l’ennesima, alle prossime Olimpiadi. Fortunatamente, però, è arrivata questa vittoria, bella ed inattesa, che regala ancora maggiore soddisfazione. Nella Giovane Italia vi è anche tanta Juve ed è della Juventus il talento azzurro più luminoso.

L’Italia Campione d’Europa Under19 sa di Juventus

Il gol della vittoria è arrivato nel primo tempo grazie a Kayode che ha sfruttato nella migliore un assist al bacio di Hasa, giovane talento della Juventus.

Complimenti a Lorenzo Dellavalle, Nicoló Turco e Luis Hasa campioni d’Europa con l’Italia Under 19 🇮🇹🏆 Bravissimi ragazzi 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/beLjHSwCL1 — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) July 16, 2023

Luis Hasa, è un centrocampista italiano di origini albanesi nato a Sora, in provincia di Frosinone, il 6 gennaio 2004. Entrato nel settore giovanile della Juventus, ha percorso tutta la canonica trafila fino ad approvare nella squadra Primavera nel 2021. L’ultima stagione è stata eccellente per il talento bianconero con 11 reti realizzate e 6 assist. Dopo il trionfo europeo con l’Under 19 sono diversi i club di Serie B e C che premono per il prestito del gioiellino della Juventus.

Ma la Juventus ha altri piani per lui. Per la prossima stagione è previsto infatti il suo passaggio dalla Primavera alla Next Gen. E questo può rappresentare il preludio all’ingresso in prima squadra. Le esperienze della passata stagione maturate da Miretti, Fagioli e da altri componenti della Next Gen agli ordini di Massimiliano Allegri possono rappresentare l’esempio da seguire per il giovane talento sorano.

L’importante lavoro del settore giovanile della Juventus ha così portato concreto giovamento alla nazionale Under 19. Infatti, accanto a Hasa, vi sono Turco e Dellavalle. La Giovane Italia c’è. Anche la Giovane Juve.