Lukaku alla Juventus, annuncio in diretta: 100 milioni di euro

Siamo davvero nel vivo delle trattative di calciomercato che coinvolgono in questi giorni una Juventus sempre più ambiziosa.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri non fa un mistero di voler puntare nella prossima stagione alla conquista dello scudetto. Riportare il tricolore a Torino dopo diversi anni di astinenza è la missione principale, anche se non sarà facile considerando la folta concorrenza che c’è in serie A.

Tutte le big si stanno rinforzando molto in questo periodo, ma la Juventus sa bene di avere tutte le carte in regola per poter sognare in grande. Di sicuro però nel corso delle prossime settimane dovranno arrivare diversi elementi alla corte del tecnico. Sono tanti i rumors che coinvolgono la formazione bianconera nel corso di questo periodo estivo, ma prima di poter pensare agli acquisti il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrà riuscire a trovare una sistemazione a tutti quei giocatori che non rientrano nei piani del club.

Juventus, Cordella alla TvPlay: “Lukaku ha incontrato l’Al-Hilal”

Soltanto in questo modo si potrà andare all’assalto degli obiettivi che il club si è prefisso in questa sessione estiva. In attacco ormai da qualche giorno a questa parte si sta parlando molto della possibilità che Romelu Lukaku sposi la causa bianconera e si leghi alla formazione di Allegri.

Il possibile arrivo dell’ex Inter sta facendo discutere i tifosi delle due squadre, sarebbe un colpaccio per la Juve ma anche una delusione per i nerazzurri, la cui maglia il belga ha vestito negli ultimi anni. Tuttavia, intervenuto alla TVPLAY_CMIT, il direttore sportivo Fabio Cordella ha spiegato come il centravanti potrebbe approdare in Arabia Saudita: “Lukaku ha incontrato l’Al-Hilal, ho assistito con i miei occhi all’incontro. So che questo incontro è andato male. Il giocatore ha chiesto un ingaggio di 100 milioni all’anno per tre anni e sono stati rifiutati. L’Inter non lo prenderà più, rimarrà al Chelsea”.