Simeone “scippa” la Juventus: sta saltando tutto

Simeone “scippa” la Juventus, occhio alla concorrenza dell’Atletico Madrid: l’obiettivo bianconero potrebbe rientrare nell’affare.

Continua a muoversi sottotraccia la Juventus, che prima di accelerare per i rinforzi chiesti da Massimiliano Allegri ha bisogno di concludere qualche operazione in uscita.

Cristiano Giuntoli, nuovo “Football Director” – questa la qualifica ufficiale dell’ex direttore sportivo del Napoli – ieri in conferenza stampa ha fatto intendere di essere in totale sintonia con il tecnico livornese. L’assalto a Lukaku, a quanto pare, è partito proprio grazie ad un’imbeccata dell’allenatore. Che è sempre stato un estimatore dell’attaccante belga, attualmente di proprietà del Chelsea. Il nuovo responsabile dell’area sportiva tenterà di esaudire i desideri allegriani, in modo tale che l’uomo dei cinque scudetti consecutivi non abbia più alibi. Sì, perché non v’è alcun dubbio sul fatto che Allegri, dopo due stagioni estremamente deludenti, quest’anno debba dimostrare qualcosa in più per evitare un esonero annunciato. La società, è vero, gli ha confermato la fiducia. Ma non è disposta a “perdonargli” un’altra annata sottotono, in particolar modo di nuovo senza alcun trofeo.

Simeone “scippa” la Juventus, anche l’Atletico Madrid su Kessié

Un altro giocatore “suggerito” da Allegri è Franck Kessié, giocatore che la Juventus aveva inseguito anche un anno fa, quando era chiaro che non avesse rinnovato con il Milan.

L’ivoriano oggi è in uscita dal Barcellona, che ha intenzione di privarsene per fare cassa. Le presenze di Kessié in maglia blaugrana quest’anno sono state poche, con Xavi che non l’ha mai considerato un titolarissimo. Motivo per cui una sua eventuale partenza, dopo appena un anno dallo sbarco in Catalogna, sarebbe indolore. La Juve ha in programma un incontro con i suoi agenti ma deve fare attenzione alla concorrenza dell’Atletico Madrid di Diego Simeone. Il Cholo, infatti, sta guardando in casa Barça per rinforzare la propria rosa. Secondo il quotidiano catalano Sport, l’Atletico potrebbe chiedere Ferran Torres e Kessié ai blaugrana in un ipotetico che riguarderebbe anche Joao Felix, richiesto da Xavi.