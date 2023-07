Percentuale sulla rivendita, accordo lampo: prendono il bomber della Juve

Cessione ormai vicina per il gioiello della Juventus: operazione in chiusura verso il Salisburgo

La Juventus deve chiudere alcune cessioni prima di fiondarsi in maniera concreta sulle operazioni in entrata.

Denis Zakaria, Weston McKennie e Arthur sono in uscita e si attende la chiusura delle trattative. La pista inglese per il centrocampista svizzero sembra essersi raffreddata negli ultimi giorni e questo potrebbe complicare i piani del club bianconero nel mercato in entrata. Intanto la Juventus si dedica anche al percorso di crescita della Next Gen e come sottolineato dal giornalista Giovanni Albanese potrebbe arrivare un’importante cessione. Si tratta di Nicolò Turco, attaccante classe 2004, diretto verso l’Austria. Il centravanti nativo di Tortona viaggia spedito verso il Salisburgo, con un’operazione a titolo definitivo. Operazione da 4 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita in favore della Juventus.

Juventus, il gioiello della Next Gen verso il Salisburgo

Se il centravanti Nicolò Turco sembra ormai orientato verso il trasferimento al Salisburgo, la Juventus conta di riportare a casa un altro giovane talento.

I bianconeri lavorano anche per riportare a Torino il talento cresciuto a Vinovo, Lorenzo Lucchesi, difensore centrale di Firenze. Attualmente il classe 2003 è di proprietà della Fiorentina ma ha un passato nella Juve, con cui ha giocato dall’U17 fino all’U19. Ancor prima aveva militato nell’Empoli e adesso è un perno della Viola, con cui quest’anno ha collezionato 30 presenze in Primavera 1, condite da 5 gol e 3 assist. Il tutto sotto l’attenta supervisione di Alberto Aquilani, allenatore del Pisa da quest’anno.