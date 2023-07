Chiesa fa felice Allegri: la svolta che ribalta la Juventus

Manca poco all’inizio e, adesso, un giocatore su tutti sembra essere in splendida forma: tutti i dettagli della situazione.

Con l’inizio della nuova stagione calcistica alle porte, le squadre di tutto il mondo stanno preparando le proprie tournée estive per mettere alla prova le loro formazioni e affinare le strategie in vista delle competizioni imminenti. E la Juventus non fa eccezione, con la tournée americana in programma a breve.

Una delle notizie più attese dai tifosi della Juventus riguarda la presenza di alcuni dei loro talenti più brillanti durante questa tournée. Federico Chiesa, che si è guadagnato un posto speciale nel cuore dei tifosi grazie alle sue brillanti prestazioni nelle scorse stagioni, sarà parte integrante del team che si dirigerà negli Stati Uniti. E non sarà l’unico a fare il viaggio.

Chiesa in splendida forma per la tournée: Allegri gongola

Accanto a Chiesa, il giovane attaccante serbo Dusan Vlahovic e il centrocampista francese Adrien Rabiot saranno anch’essi della trasferta. Anche se, si legge, che i due potrebbero essere leggermente doloranti, i giocatori faranno il possibile per partire e partecipare alla tournée americana. La loro presenza sarà importante per testare le nuove tattiche e i piani di gioco ideati dal tecnico Massimiliano Allegri.

Tuttavia, la grande notizia riguarda proprio Federico Chiesa, l’ormai promessa italiana che ha dimostrato di essere in grande forma durante i recenti allenamenti precampionato, dà buoni risultati. Il suo ruolo come seconda punta ha attirato l’attenzione di Allegri, che si è dimostrato molto soddisfatto dei movimenti e dei passaggi nel traffico stretto del giocatore. Chiesa sembra essere deciso a convincere il suo allenatore a schierarlo come pedina fondamentale della prossima stagione. Le sue prestazioni finora hanno dimostrato di avere tutte le qualità necessarie per ricoprire questo ruolo e la sua costante evoluzione sta impressionando sia il pubblico che lo staff tecnico della Juventus.