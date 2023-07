Comunicazione arrivata alla Juventus: Chiesa via con lo scambio

Comunicazione arrivata alla Juventus, vogliono Chiesa e in mente hanno lo scambio. Operazione che potrebbe decollare nei prossimi giorni

No, nessuno è davvero incedibile dentro la Juventus. Né Vlahovic e nemmeno Federico Chiesa che, davanti a delle offerte che sotto l’aspetto economico verranno ritenute soddisfacenti, potrebbero tranquillamente partire.

Se per Dusan al momento degli abboccamenti ce ne sono stati, e per l’ultimo anche quello del Real Madrid, per il numero 7 della Juventus tutto fermo, tranne qualcosa così, senza particolari cose da segnalare, dalla Premier League. Insomma, niente che si possa prendere seriamente in considerazione. Bene, l’ultima notizia, riportata da Sport Mediaset, parla invece di un inizio di trattativa con il Barcellona. Sì, i blaugrana di Xavi avrebbero fatto capire alla società bianconera di essere disposti a prendere Chiesa, magari inserendolo in uno scambio con Kessié, pallino di Allegri.

Comunicazione arrivata, Chiesa via con lo scambio

Al momento appare difficile che la Juve possa pensare di inserire Chiesa in questo affare, ma non si può mai dire mai, soprattutto se il Barcellona dovesse decidere di mettere sul piatto una cifra, cash, che può tentare Giuntoli, che chiaramente ha confermato nella sua conferenza stampa di presentazione di non ritenere nessun giocatore davvero incedibile.

In poche parole eccolo il colpo di scena, quello che potrebbe stravolgere tutte le carte in tavola e magari far arrivare alla conclusione questa telenovela che da un poco di tempo sta vedendo protagonista Chiesa. Sì, una vera e propria telenovela con al centro delle attenzioni un elemento che lo scorso anno, anche per via dell’infortunio che lo ha tenuto ai box per molto tempo, non ha reso secondo le aspettative. Ma sappiamo benissimo comunque che quando è in forma è uno di quelli che tranquillamente riesce a fare la differenza.