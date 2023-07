Via Allegri, doppietta Juventus: svelate le cifre ‘ufficiali’

La stagione ancora deve iniziare ma in casa Juventus già si pensa al futuro allenatore che dovrà sostituire Massimiliano Allegri. Ecco le cifre ufficiali riguardo questo colpo.

Sono Conte o Spalletti i favoriti a prendere il posto di Allegri e diventare i nuovi allenatori della Juventus. La dirigenza è orientata su uno dei due tecnici, attualmente liberi dopo la fine dell’esperienza al Tottenham e al Napoli. Ci sono già i primi dettagli riguardo questo possibile approdo in bianconero con un dei due che sembra abbastanza favorito. Svelati nuovi aggiornamenti su questa operazione che sta tenendo banco in queste ultime ore di calciomercato. Ecco tutta la verità sul presunto approdo alla Juventus di Conte o Spalletti.

La stagione è 2023-2024 non è ancora iniziata ufficialmente, le squadre sono in ritiro per preparare il prossimo campionato. Tra le società impegnate c’è la Juventus che venerdì partirà per gli Stati Uniti in una tourneè che vedrà i bianconeri protagonisti con amichevoli di prestigio contro Barcellona, Milan e Real Madrid. Intanto, su Allegri emergono i primi dubbi e c’è chi già ipotizza un suo addio: in pole per sostituirlo ci sono Conte o Spalletti. Ecco tutti i dettagli riguardo il possibile sostituto del livornese.

Calciomercato Juventus, nuovo allenatore Conte o Spalletti: esonero in vista per Allegri?

Giuntoli si sta guardando intorno e programma già il futuro. Ecco spiegati i motivi dell’interesse di Romelu Lukaku. Tutta la verità riguardo l’acquisto del belga che potrebbe aprire le porte al ritorno alla Juventus di Antonio Conte.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, rilanciate nei giorni scorsi anche dalla Gazzetta dello Sport, su Allegri ci sono due ombre. Spalletti e Conte possono arrivare alla Juventus in caso di esonero del tecnico livornese. Entrambi liberi, i due allenatori sono a riposo e attendono il momento giusto per ripartire. I bookmakers, intanto, hanno già indicato il nome del preferito. C’è la quota ufficiale sulla possibile nomina come nuovo allenatore della Juventus di Antonio Conte: il ritorno dell’ex capitano bianconero vale 5 volte la posta in palio. Una cifra non molto bassa ma neanche alta, motivo per cui secondo i bookmakers non è da escludere un nuovo passaggio di consegne con Allegri che potrebbe salutare e fare spazio proprio a Conte che, nel caso, potrebbe ritrovare in squadre quel Romelu Lukaku che portò all’Inter nel 2019. Tutti intrecci di calciomercato che potrebbero realizzarsi prossimamente: i tifosi attendono con ansia e sperano un futuro più roseo per la Vecchia Signora che ha come obiettivo quello di ritornare a vincere.