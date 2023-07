Lukaku avvisato, mezzo comprato: la Juventus smentisce Allegri

Sono giorni caldi per il meteo ma anche per il calciomercato di una Juventus sempre più protagonista delle trattative.

La formazione bianconera ha iniziato un percorso di rinnovamento. L’obiettivo è quello di conservare il suo dna vincente ma allo stesso tempo anche di tenere in linea i conti economici. Niente spese folli, ma comunque tanta voglia di tornare a lottare per lo scudetto.

Non potrebbe essere altrimenti considerando il fatto che c’è tanta voglia di regalare delle gioie alla propria tifoseria, dopo gli ultimi mesi tribolati. Per vedere all’opera una Juventus competitiva ci sarà bisogno però di diversi innesti in tutte le zone del campo. Ecco perché ci si aspetta molto dal lavoro del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli. A lui il compito di effettuare acquisti e cessioni per migliorare la squadra.

Juventus, Lukaku non è una priorità per i bianconeri

La questione attaccante è stata al centro di tante voci nel corso di queste ultime settimane. Perché si sta parlando molto della possibilità che la Juventus possa cedere Dusan Vlahovic e prendere al suo posto Romelu Lukaku. Un intreccio con molte variabili. Anche per questo motivo, come scrive La Gazzetta dello Sport, l’arrivo del centravanti belga non rappresenta una priorità per il club.

I motivi sono diversi, in primis legati al fatto che la Juventus deve per forza recuperare delle somme importanti attraverso le cessioni. Ci sono tanti giocatori attualmente in esubero ai quali trovare una sistemazione. E’ scontato dire che Lukaku non arriverà se il club prima non cederà (e a somme rivelanti) Vlahovic. Giuntoli solo a quel punto inserirebbe il belga tra le alternative, nonostante il prezzo (40 milioni chiede il Chelsea) e l’ingaggio alto del centravanti ex Inter. Un affare dunque che è ancora tutt’altro che in fase di definizione.