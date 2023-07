30 milioni ‘definitivi’: colpo dal City, la Juve pesca il coniglio dal cilindro

By

Calciomercato Juventus, i bianconeri lo prendono per 30 milioni: il colpo è a titolo definitivo. Giuntoli vuole chiudere presto

Alcune volte le parole si possono leggere anche in un modo diverso. Soprattutto quando dette in pieno calciomercato. Cristiano Giuntoli durante la sua prima conferenza stampa ha parlato di un reparto, quello difensivo, che forse dovrebbe essere sfoltito. Ma non ha detto se qualcun altro sarebbe arrivato.

E a quanto pare, un altro difensore, almeno stando a quelle che sono le informazioni riportate da sixsports.in, la Juventus avrebbe in mente di prenderlo. Un difensore che ha delle caratteristiche importanti: uno strapotere fisico evidente ma soprattutto una grande duttilità che potrebbe fare comodo a Massimiliano Allegri. Servono 30 milioni di euro per chiudere l’affare, una cifra che sicuramente spaventa, ma qualche investimento importante deve essere fatto, soprattutto se dovesse essere ceduto Vlahovic che dovrebbe essere sostituito da Lukaku. Dei soldi del serbo ne rimarrebbero per Laporte.

Calciomercato Juventus, Laporte obiettivo concreto

Il difensore del Manchester City è l’obiettivo concreto della Juventus. Un difensore che può giocare sia come centrale che, all’occorrenza, anche come esterno mancino della retroguardia. Un elemento di sicuro affidamento che farebbe comodo, eccome, dalle parti della Continassa.

Guardiola il colpo dietro lo ha già piazzato e allora appare probabile che qualche uscita dalla squadra campione d’Europa ci potrebbe essere. Ma il dubbio rimane, appunto per la mancata qualificazione alla prossima Champions League della Juventus che un poco frena quelli che potrebbero essere i facili entusiasmi. Ma il fascino della Vecchia Signora rimane inalterato, un fascino vecchio stile, di quelli che raramente si trovano in altri club europei. Insomma, nonostante tutto, Laporte potrebbe sicuramente essere un elemento che potrebbe accettare il trasferimento dalle parti di Torino.