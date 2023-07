Juventus-Barcellona, tavola apparecchiata per il ‘nuovo Messi’

La Juventus mette sul piatto 15 milioni di euro per il giovane attaccante ma la concorrenza spagnola è alta

La Juventus non potrà effettuare nuovi colpi in entrata senza prima aver piazzato le uscite necessarie a sfoltire la rosa.

Sono tanti i nomi che circolano in casa Juventus e Cristiano Giuntoli aspetta di concretizzare qualche uscita prima di farsi sotto. In attacco negli ultimi giorni il nome più caldo è quello di Romelu Lukaku ma il suo arrivo è legato al destino di Dusan Vlahovic. Parallelamente la Juve segue da vicino anche Alvaro Morata che piace molto a Roma e Inter. I bianconeri, però, cercano anche profili più giovani per rinfrescare la rosa di Allegri e garantire una progettualità anche per il futuro. Uno di questi arriva dalla Liga e la Juve è pronta a tentare l’assalto decisivo.

Juventus, 15 milioni per il talento del Barcellona

La Juventus intanto continua a monitorare il gioiello classe 2001 Abde Ezzalzouli. Si tratta del giovane attaccante del Barcellona e della nazionale marocchina, soprannominato Ez Abde.

I bianconeri lo stanno seguendo da vicino e, come riportato da ‘TuttoJuve’, avrebbero fatto una proposta al club blaugrana per il prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Il Barcellona valuta Ex Abde tra i 25 e i 35 milioni di euro, di conseguenza c’è ancora distanza tra le parti. Il giocatore ha attirato l’attenzione anche di molti club spagnoli e sarebbe sulla lista anche del Real Betis. Il 21enne predilige il ruolo di ala sinistra ma all’occorrenza può anche spostarsi a destra.

Nell’ultima stagione di Liga ha vestito la maglia dell’Osasuna e ha collezionato 28 presenze e 4 gol, conditi da 2 assist. Le reti complessive sono 6, considerando la Coppa del Re. Il giocatore rimane di proprietà del Barça, con un contatto fino al 2026. La Juventus spera di abbassare la richiesta del club catalano, così da garantirsi uno dei giovani più promettenti della nuova generazione. La concorrenza dei club spagnoli, però, è un altro ostacolo non indifferente.