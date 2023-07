Ribaltone rossonero: la Juventus ha perso il treno da 15 milioni

Il colpo rossonero mette spalle al muro la Juventus: i bianconeri temporeggiano troppo e perdono il treno per il gioiello

La Juventus è a lavoro per chiudere le operazioni in uscita, in particolare quelle che riguardano Denis Zakaria, Weston McKennie e Arthur.

Fondamentali per fare cassa, sfoltire la rosa e potersi dedicare al mercato in entrata. I bianconeri non vogliono fermarsi al colpo Timothy Weah e studiando le varie situazioni in ballo, in attesa di fare la mossa decisiva. Negli ultimi giorni al centro del mercato bianconero c’è stato Romelu Lukaku. Il centravanti belga avrebbe aperto al trasferimento in bianconero e la Juve adesso ci sta pensando come possibile sostituto di Dusan Vlahovic. Ci sono tanti altri nomi sul tavolo per la Juventus, da Alvaro Morata a Franck Kessié. Anche sulle fasce i bianconeri stanno lavorando per rinforzarsi e oltre al nome di Castagne, da tempo circola quello di un terzino spagnolo.

Juventus, si complica la pista Fresneda: spunta il Bournemouth

Un giovane che piace tanto alla Juventus è Ivan Fresneda, terzino destro classe 2004. Il 18enne del Real Valladolid è uno dei profili più interessanti della nuova generazione e ha tanti ammiratori in giro per l’Europa.

22 presenze in Liga nell’ultima stagione per il classe 2004, alla sua prima annata nella massima serie spagnola. Fresneda ha impressionato per gamba, passo e qualità, mostrando anche una maturità inaspettata. Il talento cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid ha anche preso parte all’Europeo di categoria con la maglia della Spagna U19 arrivando fino alla semifinale, giocata per 90 minuti. In quella occasione, però, ha perso contro l’Italia. La Juventus lo segue ormai da diverso tempo ma la sensazione è che il suo futuro potrebbe essere in Premier League.

Come evidenziato da ‘Football Insider’, ci sarebbe l’inserimento del Bournemouth per Fresneda. Il club rossonero potrebbe offrire 15 milioni al Valladolid che, complice la retrocessione, deve ridimensionare la rosa. Di conseguenza il club di Ronaldo Il Fenomeno non potrà più di tanto opporre resistenza e potrebbe accettare la proposta del club inglese. Un inserimento inaspettato, anche se la concorrenza di Barcellona e Borussia Dortmund potrebbe avere la meglio.