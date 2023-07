La Juventus lo ha stregato: sì in cassaforte, colpaccio da 40 milioni

La Juventus ha stregato l’attaccante e offre 40 milioni di euro per battere la concorrenza: il colpo dei bianconeri arriva dalla Francia

Il calciomercato in entrata della Juventus non potrà decollare fino a quando non verranno concretizzate le uscite.

Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli è stato abbastanza chiaro in merito alla situazione e alla volontà del club di focalizzarsi sule cessioni per sfoltire la rosa di Massimiliano Allegri. Negli ultimi giorni le voci si sono incentrate su Romelu Lukaku dopo l’apertura dell’attaccante belga al trasferimento in bianconero. Il suo destino, però dipenderà da quello di Dusan Vlahovic che ha tanti ammiratori in giro per l’Europa, in particolare Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Nessun club però ha ancora presentato la giusta offerta alla Vecchia Signora per sbloccare definitivamente l’affare. La Juve segue anche altri attaccanti oltre al belga, alcuni più di esperienza, altri decisamente giovani come investimenti per il presente ma soprattutto per il futuro.

Juventus, 40 milioni sul piatto: offerta per Jonathan David

La Juventus sta valutando diversi profili per l’attacco. Romelu Lukaku è nei pensieri del club ma anche Alvaro Morata è un pallino fisso.

Il centravanti spagnolo pian molto anche a Inter e Roma che hanno avuto contatti con l’Atletico Madrid. Sfumata la pista Rasmus Hojlund, i bianconeri stanno seguendo da vicino anche altri profili della nuova generazione, uno su tutti Jonathan David. Il centravanti classe 2000 del Lille è uno dei giovani attaccanti più interessanti del panorama europeo. Lo statunitense di Brooklyn ha collezionato 24 gol in 37 presenze di Ligue 1, 26 complessivi compresi quelli in Coppa. La Juve ha già pescato Timothy Weah e vuole tenere vivi i rapporti col Lille anche per David. Come riportato da Nicola Balice, Jonathan David gradirebbe molto il trasferimento alla Juventus. Il club ha avuto dei contatti col giocatore per cercare di arrivare a una soluzione. Il gioiello potrebbe arrivare per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Una cifra che, però, la Juventus vorrebbe cercare di abbassare.