Esclusione UFFICIALE del fuoriclasse: come cambia il mercato della Juventus

L’esclusione ufficiale lancia un messaggio forte e chiaro alla Juventus: cambia tutto per la big

Nella giornata di oggi è arrivata una notizia che potrebbe rivoluzionare il mercato della Juventus, sia in ottica uscite che entrate.

Juventus, il PSG escude Mbappé dalla tournée: assalto a Vlahovic

Il Paris Saint-Germain prepara l’assalto a Dusan Vlahovic. La conferma arriva dall’indizio di pochi minuti fa che riguarda Kylian Mbappé.

Il fenomeno francese non è stato convocato per la tournée in Giappone. La conferma è arrivata tramite il sito ufficiale del club. Il PSG ha diramato la lista dei 29 convocati per il ritiro in Asia, tra i quali non figura Mbappé. Già da tempo ci sono parecchi dissapori tra il club e l’attaccante e adesso è arrivata la chiara conferma della totale distanza tra le parti. Di seguito la lista completa dei convocati del Paris.

1 Keylor Navas, 2 Achraf Hakimi, 3 Presnel Kimpembe, 4 Manuel Ugarte, 5 Marquinhos, 6 Marco Verratti, 8 Fabian Ruiz, 10 Neymar Jr, 11 Marco Asensio, 14 Juan Bernat, 15 Danilo Pereira, 17 Vitinha, 18 Renato Sanches, 19 Kang-in Lee, 21 Lucas Hernandez, 27 Cher Ndour, 28 Carlos Soler, 30 Alexandre Letellier, 32 Layvin Kurzawa, 33 Warren Zaïre-Emery, 35 Ismaël Gharbi, 36 Serif Nhaga, 37 Milan Skriniar, 38 Ethan Mbappé, 39 Ilyes Housni 43 Noah Lemina, 44 Hugo Ekitike, 50 Louis Mouquet, 99 Gianluigi Donnarumma.

In compenso compare il nome di Mbappé, ma quello del fratello Ethan di soli 16 anni. Un chiaro segnale che certifica la spaccatura totale tra il club e il giocatore. Un indizio molto esplicito sulla possibilità che Mbappé possa lasciare il PSG per provare una nuova sfida. Il club ha chiarito la sua posizione, dando al giocatore due strade ben delineate: da una parte la firma sul contratto per il rinnovo, dall’altra la cessione immediata. Il PSG non vuole rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno e preferisce venderlo adesso e fare cassa. L’eventuale addio dell’ex Monaco obbligherebbe il club parigino a fiondarsi su un nuovo attaccante. Tra le preferenze dei campioni di Francia c’è Vlahovic che a questo punto diventa il principale candidato a sostituire il campione del Mondo. Adesso il centravanti della Juventus è davvero a rischio cessione.