Juventus, non solo Rabiot: nuovo forfait dell’ultim’ora

Non solo Rabiot, adesso, anche un altro centrocampista bianconero non prenderà parte alla tournée americana: tutti i dettagli.

Adesso è ufficiale, lo comunicano anche i social bianconeri. Il centrocampista non prenderà parte all’evento americano.

Nicoló Fagioli non partirà oggi con la squadra per lo Juventus Summer Tour a causa di una tonsillite. — JuventusFC (@juventusfc) July 21, 2023

La Juventus ha annunciato una notizia deludente per i tifosi oggi, poiché il giovane talento Nicoló Fagioli non potrà partire con la squadra per lo Juventus Summer Tour a causa di una tonsillite. La decisione è stata presa dallo staff medico del club per garantire il benessere e la salute del giocatore.

Anche Fagioli non prenderà parte allo Juventus Summer Tour

La Juventus, in vista dello Juventus Summer Tour, ha dovuto fare i conti con una brutta sorpresa riguardante uno dei suoi giovani talenti più promettenti, Nicoló Fagioli. Il centrocampista di prospettiva, che aveva suscitato grande interesse tra i tifosi, non potrà partecipare al tour estivo a causa di una tonsillite.

L’annuncio è stato fatto oggi dallo staff medico del club, che ha ritenuto necessario prendere questa decisione per preservare la salute e il benessere del giovane calciatore. Pur essendo una notizia deludente per Fagioli stesso e per i sostenitori juventini, la prudenza medica ha avuto la meglio per garantire una pronta e completa guarigione. Nicoló Fagioli, cresciuto nel vivaio della Juventus, ha attirato l’attenzione di molti osservatori del calcio grazie alle sue abilità tecniche e alla visione di gioco. La sua mancanza nel roster per il Juventus Summer Tour potrebbe rappresentare una perdita per la squadra, ma l’obiettivo principale resta quello di proteggere la salute del giovane talento per la stagione che presto incomincia. L’obiettivo sarà la vittoria dello scudetto e Fagioli, certamente, sarà un elemento essenziale della rosa di Allegri.