Né Vlahovic né Chiesa: il Bayern umilia la Juve con 60 milioni

Né Vlahovic né Chiesa, i bavaresi hanno già pronto il piano B nel caso in cui non dovessero arrivare a Kane.

Uno dei principali tormentoni di questa sessione di calciomercato ha per protagonista Harry Kane. L’attaccante del Tottenham è l’oggetto del desiderio del Bayern Monaco.

I bavaresi avevano tentato l’assalto al centravanti degli Spurs e della nazionale inglese già la scorsa estate. L’obiettivo era rimpiazzare immediatamente Robert Lewandowski. Il polacco dopo otto stagioni in maglia biancorossa aveva fatto le valigie ed era partito alla volta di Barcellona, desideroso di nuove avventure. Un assalto che però non andò a buon fine, nonostante il sì del giocatore. E l’assenza di un centravanti puro in rosa si è avvertita parecchio in una stagione che il Bayern ha “salvato” solo all’ultima giornata vincendo nuovamente la Bundesliga grazie ad un vero e proprio suicidio sportivo del Borussia Dortmund. Il club pluricampione di Germania adesso vuole riprovarci, consapevole che Kane tra un anno andrà in scadenza. E che soprattutto il Tottenham quest’anno non parteciperà a nessuna competizione internazionale, essendo arrivato ottavo nell’ultima Premier League. Un’annata veramente da dimenticare per i londinesi.

Né Vlahovic né Chiesa, David nel mirino del Bayern

Nelle ultime settimane ci sono stati diversi incontri tra emissari del Tottenham e quelli del Bayern Monaco, ma per i bavaresi non sarà semplice arrivare al cannoniere inglese.

Stanno dunque preparando dei piani B, nel caso in cui Kane sfumasse di nuovo. Secondo il portale spagnolo fichajes.net, un’alternativa sarebbe il centravanti canadese del Lille, Jonathan David, inseguito anche dalla Juventus. L’attaccante nordamericano ha realizzato 26 gol e 4 assist nell’ultima stagione: in Ligue 1 in pochi hanno fatto registrare i suoi stessi numeri. Il Lille intanto ha fissato il prezzo: 60 milioni di euro. Una cifra che in questo momento il Bayern Monaco potrebbe sborsare tranquillamente, nonostante abbia appena acquistato Kim, ormai ex difensore centrale del Napoli, pagando la clausola. Ma molto, come vi abbiamo già raccontato, dipenderà dall’epilogo del “caso Kane”.