Vlahovic erede di Osimhen: lo hanno fatto sul serio

Vlahovic erede di Osimhen, queste potrebbero essere le ultime settimane del centravanti serbo a Torino.

Dusan Vlahovic è uno dei grandi punti interrogativi di questa Juventus. Il centravanti serbo era arrivato un anno e mezzo fa con una valigie piena di aspettative dalla Fiorentina.

In Toscana era letteralmente esploso, segnando gol a caterva durante i primi sei mesi della gestione Italiano. I suoi tentennamenti sul rinnovo del contratto ha fatto sì che la società di Rocco Commisso decidesse di metterlo sul mercato prima del previsto. E i bianconeri non si fecero sfuggire l’occasione, anticipando così i grossi club europei, che già avevano messo gli occhi sul giovane attaccante viola. La Juve sborsò circa 80 milioni di euro per accaparrarselo nel gennaio 2022, convinta di aver trovato il cannoniere degli anni a venire. Ma finora l’avventura torinese di Vlahovic non è andata secondo i piani, né suoi né della Signora. Il nativo di Belgrado ha segnato gol importanti nei primi mesi a Torino ma non è riuscito a confermarsi nella seconda stagione, quella in cui in teoria avrebbe dovuto trovare maggiore continuità realizzativa. Un ruolo chiave l’ha giocato anche la pubalgia, che l’ha tenuto per diverso tempo lontano dai campi da gioco.

Vlahovic erede di Osimhen, Padovano: “Sarebbe perfetto”

Fatto sta che oggi Vlahovic è sul mercato. La Juventus attende l’offerta giusta per cederlo e fiondarsi su Romelu Lukaku, che verosimilmente sarà il suo successore.

Sul centravanti serbo ci sarebbe il Psg, che ha intenzione di stravolgere il suo attacco ed è peraltro uno dei pochi club che potrebbero accontentare la Juve dal punto di vista economico. Nelle prossime settimane, tuttavia, la sensazione è che di cose ne accadranno parecchie. Non è detto, ad esempio, che il Napoli riesca ad impedire la cessione di Victor Osimhen. Ed in caso di addio da parte del nigeriano, ecco che potrebbe virare su Vlahovic. Secondo Michele Padovano, ex attaccante bianconero, sarebbe perfetto per sostituire il cannoniere dell’ultima Serie A. “Vlahovic – ha detto ai microfoni di 1 Station Radio – è un altro giocatore che a me piace molto, dalla grande forza fisica e tecnica sopraffina. Dovrebbe essere messo soltanto nelle condizioni di poter fare gol, cosa che non è sempre accaduta in questa stagione. Si tratta di due ottimi attaccanti, ed il serbo potrebbe essere un’ottima alternativa al nigeriano”.