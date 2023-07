Juventus, addio Arthur UFFICIALE: le cifre dell’affare

Arthur saluta nuovamente la Juventus: ufficiale il trasferimento alla Fiorentina. Le cifre e tutti i dettagli dell’affare

Dopo giorni intensi di trattativa, è ufficiale il trasferimento di Arthur dalla Juventus alla Fiorentina.

Il centrocampista brasiliano è già arrivato a Firenze e dopo aver svolto le visite mediche ha firmato il suo nuovo contratto con la Viola. Adesso l’ex Barcellona è pronto a conoscere i nuovi compagni e a mettersi a disposizione di Vincenzo Italiano. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. La Juventus si impegnerà a pagare una parte dell’ingaggio del giocatore, con la speranza di poter incassare la somma della cessione al termine della prossima stagione.

La Lega Serie A ha ufficializzato la firma di Arthur con la Fiorentina tramite un tweet. Il centrocampista arriva a Firenze per riprendersi un posto da titolare.

Attualmente in quel ruolo c’è Sofyan Amrabat ma l’arrivo di Arthur lascia intendere che il nazionale marocchino potrebbe lasciare la Viola in questa sessione di mercato. In Premier League non mancano gli ammiratori, in particolare il Manchester United che potrebbe presto presentare un’offerta alla Fiorentina. Vincenzo Italiano avrà il compito di rivitalizzare Arthur dopo anni piuttosto negativi. Da quando il brasiliano è approdato in Italia non è mai riuscito a esprimere il suo valore. La Juventus lo aveva preso nello scambio col Barcellona che coinvolgeva Miralem Pjanic. Arthur era arrivato con grandi aspettative ma non è riuscito a mantenerle nel corso della stagione. Il suo trasferimento in prestito al Liverpool è stato ancor più disastroso, in quanto non ha di fatto mai giocato. Adesso torna in Serie A per dimostrare il suo reale valore, quello che aveva mostrato a Barcellona. A 26 anni ha ancora tutto il tempo per riscattare gli anni negativi e a Firenze potrebbe trovare l’ambiente ideale per farlo. Troverà un club ambizioso, reduce dalla cocente sconfitta in finale di Conference League ma voglioso di essere protagonista in Italia e in Europa. L’Arthur che abbiamo visto in Spagna potrebbe essere un plus non indifferente per la Viola di Italiano.