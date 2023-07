La Juventus sblocca l’affare: coppia di giganti con Bremer

Il big ha detto sì ma serve l’accesso all’Europa: la fase di stallo potrebbe favorire la Juventus nella corsa al difensore del Manchester City

La Juventus lavora anche sul reparto difensivo, in attesa di pescare un profilo di spessore che possa alzare il livello della retroguardia di Allegri.

Uno dei possibili giocatori in uscita dal Manchester City è Aymeric Laporte, centrale difensivo spagnolo. Nell’ultima stagione ha faticato a trovare spazio nello scacchiere di Pep Guardiola, complici gli arrivi di Aké e Akanji. Anche rispetto a Stones e Ruben Dias ha perso terreno nel corso delle ultime stagioni e in poche occasioni l’allenatore lo ha schierato titolare (appena 1861 minuti complessivi tra tutte le competizioni nella stagione 2022/2023). La Juventus sta cerando di monitorare la situazione ma deve fare i conti con una fitta concorrenza, soprattutto dalla Liga. Il classe ’94 infatti è da tempo nel mirino dell’Athletic Bilbao che vorrebbe riportarlo alla base dopo il suo addio nel 2018.

Juventus, Laporte vuole l’Athletic Bilbao ma c’è una complicazione

Il club basco, come riporta El Gol Digital, ha il sì del giocatore che vorrebbe tornare a Bilbao per ritrovare continuità.

Manca, però, ancora l’accordo tra i due club. Il presidente del club basco non vuole avere fretta e vuole prima avere la certezza di giocare le competizioni europee nella prossima stagione. Solo una volta acquisita l’Europa, potrebbe decidere di investire su un calciatore del calibro di Laporte. La data chiave è il 7 agosto, giorno in cui la UEFA dovrà già decretare le squadre che giocheranno in Conference League.

L’Osasuna è stato escluso dalla competizione dalla UEFA dopo aver presentato ricorso al TAD, ed è in attesa della sua risoluzione. In quella data verrà sorteggiato il tabellone della competizione. Fino a quel momento difficilmente potrebbe sbloccarsi la situazione Laporte per l’Athletic Bilbao. Si parte dalla volontà netta del giocatore di tornare a San Mames e dall’apertura del Manchester City alla cessione di Laporte, visto anche l’arrivo ormai quasi ultimato di Josko Gvardiol che toglierà ulteriore spazio al centrale spagnolo. La Juventus, però, vede ancora uno sbocco per il difensore dei citizens e proverà a sfruttare la fase di stallo dell’Athletic Bilbao.