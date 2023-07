Dalla Juventus al Milan, un ‘diavolo’ per capello: Allegri gli dice addio

Il Milan scavalca la Juventus nella corsa al difensore: i rossoneri sono vicini al centrale della Liga

Il calciomercato delle big di Serie A non è ancora decollato ma qualcosa si sta già muovendo, soprattutto in casa Milan.

I rossoneri hanno già accolto Sportiello, Luka Romero, Pulisic, Loftus-Cheek e Reijnders ma alle ultime ore hanno chiuso anche per l’attaccante del Salisburgo Okafor. Sei acquisti di spessore che hanno distolto l’attenzione dalla cessione di Sandro Tonali. Adesso la squadra di Pioli vuole chiudere al più presto per un attaccante ma anche per un difensore. Per quanto riguarda il reparto difensivo, presto Stefano Pioli potrebbe avere a disposizione un nuovo centrale che si aggiungerebbe a Tomori, Kjaer, Thiaw e Kalulu. Uno degli obiettivi dei rossoneri coincide con quello della Juventus. Il Milan avrebbe addirittura preso terreno sia sui bianconeri che sul Napoli di Rudi Garcia per il difensore della Liga.

Juventus, il Milan in vantaggio per Le Normand della Real Sociedad

Come riportato da ‘Futbol Total’, il Milan starebbe seguendo da vicino il difensore classe ’96 Robin Le Normand.

Il francese naturalizzato spagnolo è diventato un nome molto ambito sul mercato, soprattutto per i club di Serie A. Il centrale della Real Sociedad ha collezionato 41 presenze stagionali tra Liga, Europa League e Coppa del Re. Anche con la nazionale spagnola sta iniziando a trovare spazio e sta attirando l’attenzione di grandi club. Tra i primi ad aver manifestato interesse nei confronti di Le Normand c’è il Napoli che è ancora alla ricerca del sostituto di Kim Min-jae. Il centrale spagnolo è una delle prime scelte per rimpiazzare il difensore sudcoreano, trasferitosi al Bayern Monaco. Il difensore della Real Sociedad piace anche alla Juventus che ha fatto un sondaggio e lo sta tenendo in considerazione per aggiungere un tassello a una difesa che presenta non poche difficoltà. Il Milan, però, sembra aver preso un vantaggio sulle altre big italiane e sta seguendo da vicino Le Normand, nella speranza di convincere il club spagnolo che chiede circa 35 milioni di euro, forte del contratto del giocatore fino al 2026.