Svolta improvvisa: la Juventus strappa l’accordo con Morata

Quando ormai siamo ad un mese circa dal fischio d’inizio della prossima serie A La Juventus è molto attiva sul mercato.

Non potrebbe essere altrimenti viste le grandi ambizioni che alla formazione bianconera. Dopo l’ultima stagione che si è conclusa senza nemmeno una gioia adesso la Juve non fa mistero di voler puntare alla vittoria del prossimo tricolore.

Conquistare lo scudetto sarebbe senz’altro una grande soddisfazione per una tifoseria che ha vissuto gli ultimi mesi tribolati dal punto di vista societario. Il club, dal canto suo, vuole essere grande protagonista di questa sessione estiva di trasferimenti. Ecco perché è lecito attendersi dei colpi importanti da parte di una Juventus che però oltre a rinforzarsi deve anche guardare alle cessioni. Inevitabili sia per alleggerire il monte ingaggi che per recuperare altre risorse da investire in operazioni di entrata. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo, in queste settimane dunque sarà impegnato su più tavoli.

Juventus, Tolomei: “Morata? O rimane all’Atletico o va in Arabia”

I tifosi dunque aspettano con ansia e sperano anche nel possibile ritorno di Morata, anche se al momento lo spagnolo pare essere più vicino ad altri club di serie A. “Se per ora non è andato all’Inter è solo per la gente che tifa Juventus. C’è accordo tra i club, Morata ha detto che si sente male per i tifosi della Juventus. Magari alla fine succederà che andrà ugualmente” ha detto Guido Tolomei a “Juventibus”.

Non è da escludere però un suo ennesimo ritorno a Torino. “La Juve è arrivata per ultima, con Morata un accordo lo ha trovato in pochi minuti, il problema è che non c’è fiducia nel fatto che il club paghi quello che l’Atletico chiede. Prima lo spagnolo era vicino al Milan, prima dell’intoppo Decreto Crescita, la Roma è una opzione anche se non giocherebbe la Champions” prosegue Tolomei. Il futuro di Morata? sarà ancora in serie A. Secondo Tolomei questa è una opportunità difficile da realizzarsi. “Per me o rimane all’Atletico o va in Arabia” sono le sue parole.