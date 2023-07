Offerta da un miliardo di euro: addio Vlahovic, la Juve trema sul serio

Offerta da un miliardo di euro: adesso la Juve può tranquillamente dire addio a Vlahovic. In questo modo lo prendono subito

La notizia che ieri ha scosso il calciomercato è sicuramente quella che vede protagonista Mbappé, fatto fuori da Luis Enrique dalla tournée giapponese del Psg. L’addio adesso appare cosa certa, è solamente questione di giorni, con una squadra decisamente favorita che è il Real Madrid, da tempo sul giocatore.

Ma arrivati a questo punto è evidente che tutte le big possono tornare in corsa, a partire dal Chelsea che, secondo RMC Sport, starebbe pensando di fare un’offerta al club francese per strappare il giocatore. Al momento in questo caso non c’è nessuna trattativa aperta (ancora), ma potrebbe presto diventare qualcosa di assolutamente reale. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane, con un’altra situazione che si potrebbe presto realizzare: un’offerta faraonica dall’Arabia Saudita. Sì, pure in questo caso gli arabi, e in particolare l’Al Hilal, si potrebbero inserire. Sempre dalla Francia arriva la notizia di un’offerta choc di 200milioni di euro per due anni più un bonus alla firma e più 200milioni di euro al Psg. Clamoroso.

Offerta per Mbappé, Vlahovic ai saluti

Ovviamente questo farebbe partire in maniera immediata l’effetto domino che coinvolge anche Dusan Vlahovic. L’attaccante bianconero è sul mercato e senza poche discussioni la Juventus potrebbe alzare la posta. Almeno 90 milioni di euro, in questa situazione specifica, servono per strappare il giocatore a Massimiliano Allegri. Soldi che verrebbero immediatamente investiti su Lukaku, che però oggi avrebbe chiesto scusa all’Inter per un passo indietro.

Insomma, enormi intrecci di mercato ed enormi situazioni che ancora si devono stabilire. Di certo c’è una cosa: Mbappé non convocato ha fatto saltare il tappo. Con tutti i migliori attaccanti europei che si possono muovere. E tra questi, purtroppo, c’è anche quello della Juventus.