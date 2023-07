UFFICIALE, Barcellona-Juventus sospesa: svelato il motivo

UFFICIALE, salta l’amichevole con i blaugrana originariamente in programma questa notte a Santa Clara, in California.

Salta la prima amichevole della Juventus oltreoceano. Originariamente in programma nella notte italiana (ore 4.30) a Santa Clara, l’atteso test tra i bianconeri di Massimiliano Allegri ed il Barcellona di Xavi non verrà disputato.

L’ha appena comunicato il club catalano attraverso i propri canali ufficiali: “FC Barcelona – si legge nella nota – informa che la partita contro la Juventus, in programma oggi 22 luglio alle 19:30 (ora locale) al Levi’s Stadium per il Soccer Champions Tour, è stata annullata. Gran parte della rosa blaugrana è alle prese con una gastroenterite virale”. Per assistere alla prima amichevole dei bianconeri, dunque, bisognerà attendere ancora qualche giorno. Sì, perché la Juventus adesso scenderà in campo non prima della prossima settimana, nella notte tra giovedì e venerdì. presso il Dignity Health Sports Park Carson, distante pochi chilometri da Los Angeles, contro il Milan di Stefano Pioli. La terza amichevole è invece in programma il 3 agosto, ad Orlando (Florida). In quell’occasione l’avversario della Signora sarà il Real Madrid di Carlo Ancelotti.