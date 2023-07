Calciomercato Juventus: colpo “alla Kostic”, Giuntoli scatenato

Sta entrando nel vivo il calciomercato della Juventus. Nelle ultime ore è rimbalzata l’indiscrezione relativa all’interesse per un giovane talento.

Impazzano le voci riguardanti il calciomercato della Juventus. Ci sono delle novità in merito all’interesse per il talentuoso centrocampista di proprietà dell’Eintracht Francoforte. Dopo Kostic, dalla società tedesca potrebbe arrivare un altro giocatore: ecco tutti i dettagli riguardo questa trattativa di mercato sul possibile trasferimento in bianconero del calciatore.

Il centrocampo è uno dei reparti che necessita di rinforzi, anche a causa delle precarie condizioni fisiche di Paul Pogba che deve ancora recuperare al 100%. Ecco perché Giuntoli si sta muovendo con grande cautela per prendere uno/due giocatori che possono rafforzare la mediana. Tutto dipenderà anche dalle cessioni di Zakaria e Mckennie oltre del giovane Miretti, che nei giorni scorsi ha rinnovato il suo contratto fino al 2027. Per i primi due si proverà a trovare una sistemazione a titolo definitivo mentre per il classe 2003 in prestito secco. Ecco, intanto, le ultimissime notizie riguardo il prossimo obiettivo di calciomercato della Juventus: nella lista di Giuntoli non c’è solo Kessie ma anche un altro giovane talento di proprietà dell’Eintracht Francoforte.

Calciomercato Juventus: colpo dalla Germania, arriva da Francoforte

Può seguire le orme del suo compagno di squadra Kostic, il centrocampista dell’Eintracht è finito nel mirino della Juventus per questo calciomercato estivo 2023.

Jesper Grænge Lindstrøm è il nome nuovo per il calciomercato della Juventus. Centrocampista emergente, attualmente è in forza all’Eintracht Francoforte. Il danese ha catturato l’attenzione di tantissime società tra cui anche la Juve che attraverso Giuntoli ha manifestato interesse nei confronti del calciatore danese. Secondo quanto riportato da Sport 1, i bianconeri per il momento hanno fatto un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione. L’interesse nei confronti del calciatore è reale anche se non sono stati approfonditi i contatti con l’Eintracht Francoforte. Ecco perché aumentano i dubbi riguardo la concretezza di questa operazione di calciomercato. Il trasferimento alla Juventus di Jesper Grænge Lindstrøm non è così scontato: ad oggi resta tutto incerto. Anche a causa della situazione finanziaria del club che per sbloccare il mercato in entrata dovrà cedere alcuni esuberi. Resta da vedere se la Juventus deciderà di prendere Lindstrøm o puntare su un giocatore con maggiore esperienza come Kessie, il preferito di Allegri in quella posizione.