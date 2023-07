La Juventus ha trovato il suo nuovo mediano: accordo con il club

‘Il Tempo’ svela le ultime novità sulle mosse della Juventus, a caccia di rinforzi importanti per rinforzare l’organico di Max Allegri.

Si prospettano giorni importanti per la Juventus, che sia in entrata che in uscita sta valutando con attenzione quelle mosse con le quali dare la sterzata decisiva alla propria sessione di calciomercato.

Oltre a monitorare con estrema attenzione l’effetto domino legato al possibile addio di Dusan Vlahovic, la ‘Vecchia Signora’ vuole rinforzare anche la zona nevralgica del campo. L’uscita di Arthur, il cui approdo alla Fiorentina è stato ufficializzato nella giornata di ieri, è un primo tassello di un mosaico che dovrà per forza di cose comporsi con le cessioni di Mckennie e Zakaria. Per il momento, però, sia per l’elvetico che per lo statunitense non ci sono aggiornamenti concreti. I loro eventuali addii, però, spalancherebbero le porte all’innesto di Franck Kessié, da settimane oggetto del desiderio della Juventus.

Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, la Juventus avrebbe già trovato l’accordo di massima con il Barcellona per l’approdo in bianconero di Kessié: i due club sarebbero al lavoro per limare gli ultimi dettagli. L’ex Milan ricoprirebbe un ruolo di primo piano nello scacchiere di Allegri, anche se fino a questo momento Giuntoli non è riuscito a strappare il sì del calciatore, che sta valutando anche alcune offerte dalla Premier. Ci sarà da lavorare, ma l’ottimismo in casa Juve è crescente.