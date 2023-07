Dalla Juventus all’Inter, chiamata da 15 milioni: Allegri al tappeto

Calciomercato Juventus, un operazione dal costo di 15 milioni di euro. Anche l’Inter sembra prossima alla chiusura dell’operazione.

Il mercato estivo si sta animando e due delle squadre più titolate del calcio italiano, l’Inter e la Juventus, sembrano essere in lizza per assicurarsi il centrocampista dell’Arsenal, Thomas Partey.

Tuttavia, l’Inter ha imposto un limite di spesa per il giocatore, non volendo superare i 15 milioni di euro per il suo trasferimento.

Anche l’Inter su Thomas Partey: Operazione da 15 milioni

Secondo le ultime voci di mercato, come scrivono da ‘Interlive.it’, la squadra nerazzurra ha messo gli occhi su Thomas Partey come potenziale rinforzo per il suo centrocampo. Il giocatore ghanese ha dimostrato grandi capacità tecniche e fisiche durante la sua permanenza all’Arsenal, ma sembra che il club londinese sia aperto a trattative per il suo trasferimento.

Nonostante l’interesse da parte dell’Inter, il club nerazzurro è intenzionato a gestire le finanze con attenzione e non vuole spendere più di 15 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Partey. Questo limite potrebbe rendere la trattativa più complessa, poiché l’Arsenal potrebbe essere più esigente nelle richieste di trasferimento. Tuttavia, la squadra di Marotta non è l’unica italiana interessata al centrocampista ghanese. Anche la Juventus starebbe seguendo da vicino le mosse di Partey, cercando di valutare se possa rappresentare un arrivo prezioso per la squadra bianconera. Il futuro di Thomas Partey sarà quindi uno dei principali argomenti di discussione nel calciomercato estivo, e i tifosi dell’Inter e della Juventus saranno con il fiato sospeso per scoprire come si evolveranno le trattative. Il giocatore per caratteristiche tecniche piace molto a mister Allegri, dunque, l’operazione potrà essere sempre più nel vivo già nel prossime settimane. Sarà necessario seguire da vicino gli sviluppi di questa vicenda per vedere quale delle due squadre italiane riuscirà ad aggiudicarsi il centrocampista ghanese e come si modificherà il panorama dei trasferimenti in Serie A.