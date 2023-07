Offerta da 300 milioni annui: Vlahovic sbloccato, il futuro è ora

Offerta monstre che adesso potrebbe sbloccare il bianconero in uscita: tutti i dettagli dell’operazione da fantamercato.

Il calciomercato estivo si fa sempre più infuocato, e uno dei nomi di spicco al centro dell’attenzione è quello di Kylian Mbappé. L’attaccante francese, attualmente in forza al Paris Saint-Germain, è oggetto di interesse da parte di diverse squadre di alto livello, ma sembra avere già un accordo in vista con il Real Madrid. Tuttavia, c’è stata un’incredibile offerta da parte dell’Al Hilal.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’Al Hilal, una delle squadre più ricche e ambiziose del Medio Oriente, avrebbe fatto un’offerta sensazionale per Kylian Mbappé. Il club saudita sarebbe disposto a mettere sul tavolo la cifra straordinaria di 300 milioni di euro annui per convincere il giovane talento francese a trasferirsi nel deserto, come scrive ‘Fabrizio Romano’ sui suoi profili social.

Mbappé lascia Parigi: Vlahovic al suo posto

L’addio di Mbappé dal Paris Saint-Germain potrebbe aprire nuove opportunità di mercato per entrambe le parti coinvolte. Con l’attaccante francese in partenza, il PSG avrebbe bisogno di trovare un degno sostituto per il suo reparto offensivo.

In questo contesto, si fa sempre più insistente la voce che collega il nome di Dusan Vlahović, talentuoso attaccante serbo della Juventus, con il possibile approdo al Paris Saint-Germain. Con l’eventuale cessione di Mbappé, il PSG potrebbe avere a disposizione risorse finanziarie sufficienti per concretizzare il trasferimento di Vlahović, che è stato apprezzato e che, vista anche la giovane età, potrebbe essere il profilo giusto per il futuro. I tifosi del Paris Saint-Germain e del Real Madrid saranno con il fiato sospeso, mentre i club cercheranno di garantirsi i rinforzi necessari per la prossima stagione. Il calcio è un mondo in continua evoluzione, e quindi sarà fondamentale rimanere aggiornati per scoprire come si concluderanno queste importanti vicende di mercato.